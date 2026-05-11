Las bochas recuperaron su mística en un torneo federal que recorrió Tucumán

Homenaje a la "Dama de las Bochas"

El clima de competencia cedió paso a la emoción pura en Unión Oeste cuando llegó el momento de reconocer a Silvia Sansone. La histórica dirigente, referente ineludible del club y conocida por todos como la “Dama de las Bochas”, fue homenajeada con una plaqueta por su inalcanzable trayectoria. El aplauso cerrado de todos los participantes fue el broche de oro para una labor sostenida durante décadas en favor del deporte.