Las bochas recuperaron su mística en un torneo federal que recorrió Tucumán
Con la participación de 48 parejas de todo el país, la provincia volvió a vibrar con la actividad bochófila tras un año de espera. El equipo de Amalia se consagró en lo más alto de una jornada que incluyó un emotivo homenaje a la histórica dirigente Silvia Sansone.
Resumen para apurados
- Amalia y la Sociedad Italiana de Chaco ganaron un torneo federal de bochas en Tucumán tras un año de espera, reuniendo a 48 parejas de todo el país para reactivar la disciplina.
- El certamen recorrió varios clubes y cerró en Unión Oeste con un homenaje a la dirigente Silvia Sansone. Contó con el apoyo de la Confederación Argentina tras un largo parate.
- El éxito del evento marca el retorno de grandes competencias a Tucumán. Con la reelección de Quiros en la Confederación hasta 2030, se busca consolidar la identidad del deporte.
Tras un año de espera para un certamen de esta envergadura, el ruido de las bochas volvió a ser protagonista en la provincia. Con la participación de 48 parejas provenientes de distintos puntos del país, se desarrolló un torneo federal que recorrió varios clubes tucumanos y tuvo su cierre de oro en el Club Unión Oeste.
El evento no sólo marcó el reencuentro de la familia bochófila en las canchas, sino que fue calificado como un rotundo éxito por el nivel competitivo y la organización, que logró sostener un encuentro de carácter federativo tras un largo periodo sin competencias de este estilo.
Los dueños de las canchas
En el plano estrictamente deportivo, la especialidad de 4 puntos quedó en manos de los locales: el equipo de Amalia se consagró campeón tras una sólida actuación. Por su parte, la Sociedad Italiana de Chaco demostró su jerarquía y se llevó el triunfo en la categoría de 2 puntos.
Entre los duelos más comentados de la jornada, la dupla de “Los Villeros” (Emanuel Silvia y Jesús Ossan) logró imponerse al trío conformado por Gathy Chávez, Juan Ramón Pérez y Gabriel Luna. En tanto, los chaqueños Enzo Insaurralde y Juan Ortiz sellaron su título al vencer a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), representado por los Omar Suasnabar y Francisco Suasnabar.
Homenaje a la "Dama de las Bochas"
El clima de competencia cedió paso a la emoción pura en Unión Oeste cuando llegó el momento de reconocer a Silvia Sansone. La histórica dirigente, referente ineludible del club y conocida por todos como la “Dama de las Bochas”, fue homenajeada con una plaqueta por su inalcanzable trayectoria. El aplauso cerrado de todos los participantes fue el broche de oro para una labor sostenida durante décadas en favor del deporte.
Respaldo institucional
El torneo contó con presencias de peso para el ámbito nacional. Entre ellas, la de Raúl Quiros, recientemente reelecto al frente de la Confederación Argentina de Bochas hasta 2030, y Luis Marcuzzi, pieza clave en la organización, quien subrayó la importancia de mantener vivos estos encuentros que fortalecen la identidad del bochófilo en todo el país.