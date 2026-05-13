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21K Yerba Buena: todo listo para una nueva edición con atletas de élite y una convocatoria récord

La competencia se disputará este domingo con más de 2.500 participantes y un amplio operativo de tránsito, seguridad y asistencia médica.

MULTITUD. Runners atraviesan la zona de largada durante la edición de 2025 de los 21K Yerba Buena, una carrera que este domingo volverá a reunir a miles de participantes. MULTITUD. Runners atraviesan la zona de largada durante la edición de 2025 de los 21K Yerba Buena, una carrera que este domingo volverá a reunir a miles de participantes.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Yerba Buena realizará este domingo la 5° edición de los 21K con un récord de 2.500 atletas. La competencia busca consolidar el deporte regional con un despliegue logístico masivo.
  • La organización trasladó la largada a la avenida Perón por el volumen de inscriptos. El operativo incluye 400 trabajadores, cortes de tránsito y seis puestos de hidratación técnica.
  • Con presencia de corredores de élite y distancias oficiales, el evento posiciona a la ciudad como referente del running profesional e impacta positivamente en el turismo regional.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva ya empezó a sentirse en Yerba Buena. A pocos días de la largada, las tardes muestran cada vez más runners entrenando sobre avenida Perón, grupos afinando ritmos y atletas que ajustan los últimos detalles antes de la quinta edición de los 21K Yerba Buena, una carrera que año tras año fue creciendo en convocatoria y organización.

Este domingo, más de 2.500 participantes correrán las distancias de 10 y 21 kilómetros, una cifra récord para la prueba. El movimiento no sólo se verá dentro del circuito, sino también en toda la ciudad, que tendrá cortes de tránsito, operativos especiales y la llegada de runners de distintas provincias.

“Esta es la quinta edición y la carrera empieza a planificarse cuando termina la anterior”, explicó Francisco Martínez Luque, uno de los organizadores e integrante de Team Leader de Culmen. “El trabajo fuerte arranca seis meses antes. Mientras más se acerca la fecha, más grande se vuelve el operativo”, agregó.

El operativo para la carrera

Detrás de los 21K Yerba Buena habrá un importante despliegue logístico. Entre tránsito, seguridad, salud, acreditaciones y asistencia general trabajarán más de 400 personas de manera indirecta. Sólo el operativo municipal contará con más de 120 agentes distribuidos en distintos puntos del recorrido.

Uno de los cambios principales para esta edición estará en la largada. Debido al crecimiento de runners, la organización decidió trasladar el punto de partida hacia avenida Perón para generar una salida más amplia y ordenada. También se implementarán corrales diferenciados según el ritmo de cada participante.

“El desafío principal era mejorar la salida por el volumen de corredores que tenemos este año”, señaló Martínez Luque.

Los 21km comenzarán a las ocho de la mañana, mientras que los 10K largarán media hora después. Desde las seis habrá cortes sobre avenida Presidente Perón, especialmente en la zona de Las Rosas, donde estará ubicado el arco principal de salida y llegada.

ANTECEDENTE. Felipe Nery marca el ritmo en la largada de la cuarta edición de los 21K Yerba Buena, seguido de cerca por Ezequiel Chavarría y el pelotón elite. ANTECEDENTE. Felipe Nery marca el ritmo en la largada de la cuarta edición de los 21K Yerba Buena, seguido de cerca por Ezequiel Chavarría y el pelotón elite.

¿Cómo será el circuito?

El recorrido volverá a ser uno de los puntos fuertes de la competencia. La media maratón atravesará distintos sectores de Yerba Buena y combinará avenidas amplias, calles internas y zonas con desniveles exigentes. Desde la largada, los corredores avanzarán por avenida Perón hacia el oeste hasta llegar a la rotonda de Horco Molle, uno de los tramos más duros del circuito.

Luego, el recorrido regresará hacia avenida Aconquija y continuará por distintos sectores urbanos antes de retornar hacia el predio de Las Cañas. En el caso de los 10km, el trayecto compartirá buena parte del recorrido inicial con la media maratón, aunque tendrá un retorno previo para encarar antes el tramo final.

Según explicaron desde la organización, todo el circuito estará señalizado con cartelería, vallados y personal de asistencia en los cruces más importantes para evitar confusiones y ordenar el tránsito.

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Hidratación

Otro de los aspectos reforzados será el sistema de hidratación. Habrá seis puestos distribuidos estratégicamente durante la carrera, ubicados aproximadamente en los kilómetros tres,cinco; ocho; 13; 16 y 18, además del sector de llegada.

“Los corredores valoran mucho que la carrera salga en horario, que el circuito esté bien marcado y que las distancias sean oficiales”, sostuvo Martínez Luque.

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Expo y élite

La Expo 21K y la entrega de kits arrancarán este viernes en el local Sporting del shopping Portal Tucumán, de 10 a 22. Mientras que el sábado continuará en el predio de Las Cañas, de 10 a 16. Los corredores deberán presentar DNI, declaración jurada firmada y certificado médico obligatorio para retirar el kit.

La competencia también tendrá presencia de runners destacados del país y de la región. Entre los atletas élite confirmados aparecen Ezequiel Chavarría, Aron Quiroga, Felipe Nery, Mauro Rozza, Valentina Velardez, Agustina Landers, Nicolás Capetta, Belén Bustos, Gisela Díaz y Mauro Sánchez, entre otros nombres importantes.

Con una convocatoria récord y atletas llegados desde distintos puntos del país, Yerba Buena volverá a vivir este domingo una jornada marcada por el running y miles de personas ocupando las calles desde temprano.

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