21K Yerba Buena: todo listo para una nueva edición con atletas de élite y una convocatoria récord

¿Cómo será el circuito?

El recorrido volverá a ser uno de los puntos fuertes de la competencia. La media maratón atravesará distintos sectores de Yerba Buena y combinará avenidas amplias, calles internas y zonas con desniveles exigentes. Desde la largada, los corredores avanzarán por avenida Perón hacia el oeste hasta llegar a la rotonda de Horco Molle, uno de los tramos más duros del circuito.