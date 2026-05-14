¿Quién es el diputado libertario que estacionó un Tesla de U$S100.000 en el Congreso?

¿Cuánto cuesta importar un Tesla desde Estados Unidos?

Traer un Tesla a la Argentina no es tarea sencilla ni barata. Ante la falta de representación oficial de la marca de Elon Musk en el país, Quintar debió recurrir a la importación directa, un proceso que requiere el pago de aranceles de importación (35%), IVA (21%), tasa estadística y el impuesto a los bienes de lujo. Fuentes cercanas al diputado aseguraron que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”, señaló el diario porteño Infobae. Respecto a la falta de patente visible en los videos, aclararon que se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que el trámite está en curso.