¿Quién es el diputado libertario que estacionó un Tesla de U$S100.000 en el Congreso?

Resumen para apurados
- El diputado Manuel Quintar (LLA) estacionó un Tesla Cybertruck de US$100.000 en el Congreso esta semana para reivindicar el éxito privado ante las críticas por el ajuste estatal.
- El legislador jujeño y empresario de salud importó el vehículo de EE.UU. El hecho ocurre en medio de fuertes recortes públicos y cuestionamientos al patrimonio del entorno oficial.
- El episodio expone grietas internas en el oficialismo al contradecir la narrativa de austeridad. Quintar proyecta este perfil mediático para su candidatura a gobernador en 2027.
En una semana donde la narrativa de la austeridad estatal se enfrenta a las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la escena política argentina sumó un nuevo y estridente capítulo. El protagonista es Manuel Quintar, abogado recibido de la Unsta y diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza (LLA), quien decidió trasladar la "batalla cultural" al asfalto. Lo hizo estacionando en la cochera de la Cámara de Diputados una Tesla Cybertruck, una pick-up eléctrica de estética futurista cuyo valor, tras los costos de importación y aranceles, supera ampliamente los U$S 100.000 en el mercado local.
El vehículo, ploteado con el logo del partido oficialista, no solo se volvió viral en redes sociales, sino que operó como un imán de críticas en un contexto de profunda recesión y recortes presupuestarios que afectan áreas sensibles como la salud, la educación, las jubilaciones y las pensiones por discapacidad en todo el país.
¿"Con la mía", para diferenciarse de Adorni?
Ante el revuelo generado, el legislador jujeño no optó por el perfil bajo. A través de su cuenta en la red social X, reafirmó la titularidad del bien con un tono desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, disparó, acompañando el texto con una imagen de la robusta camioneta de acero inoxidable.
Sin embargo, lo que para Quintar es una exhibición de éxito privado y libertad de consumo, para el Gobierno de Javier Milei se transformó rápidamente en un dolor de cabeza comunicacional. Según trascendió desde el entorno legislativo, fue el propio Martín Menem quien solicitó retirar la unidad del predio del Congreso para aplacar el malestar interno. La ostentación del Tesla colisiona frontalmente con el discurso del "no hay plata" que el Ejecutivo intenta sostener ante una sociedad ajustada.
¿Cómo pasó Quintar del peronismo a la vanguardia libertaria?
La figura de Quintar, de 44 años, es representativa de las metamorfosis políticas que permitieron el ascenso de LLA. Antes de abrazar las ideas de la libertad, el hoy diputado tuvo un paso activo por el Partido Justicialista (PJ), espacio por el cual fue candidato a legislador provincial en 2021. De aquel pasado peronista hoy parece no quedar rastro: el jujeño se ha posicionado como un cruzado contra el “modelo empobrecedor” y aspira a liderar la renovación política en su provincia.
Empresario del sector salud, ya que administra el sanatorio Los Lapachos en Jujuy que fundó en 2012 con sus hermano Omar y Alba, su patrimonio ya declaraba vehículos de alta gama como Mercedes Benz y motocicletas de competición. No obstante, la Cybertruck representa un salto simbólico. Al ser consultados sobre las especificaciones de la unidad, desde su entorno confirmaron a la prensa que “es la versión grande, la de más potencia”.
¿Cuánto cuesta importar un Tesla desde Estados Unidos?
Traer un Tesla a la Argentina no es tarea sencilla ni barata. Ante la falta de representación oficial de la marca de Elon Musk en el país, Quintar debió recurrir a la importación directa, un proceso que requiere el pago de aranceles de importación (35%), IVA (21%), tasa estadística y el impuesto a los bienes de lujo. Fuentes cercanas al diputado aseguraron que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”, señaló el diario porteño Infobae. Respecto a la falta de patente visible en los videos, aclararon que se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que el trámite está en curso.
Puertas adentro de la Libertad Avanza, el episodio también expone las grietas de la estructura. Quintar responde políticamente al ala liderada por Karina Milei, posicionándose como un rival directo del senador Ezequiel Atauche, quien cuenta con el respaldo de Santiago Caputo, el estratega clave del Gobierno. En este ajedrez de poder, el uso de la Cybertruck como plataforma de campaña para la gobernación de Jujuy en 2027 parece ser una jugada personalista que no todos en la Casa Rosada ven con buenos ojos.
Mientras el país asimila un ajuste de $2,5 billones para garantizar el superávit, la camioneta de Quintar queda como un símbolo ambivalente: para sus seguidores, es la prueba de que el éxito privado es posible fuera del Estado; para sus detractores, es una provocación innecesaria en una Argentina que aún no logra encender sus motores económicos.