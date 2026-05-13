Secciones
Política

La Justicia avanza sobre Francisco, hermano de Manuel Adorni: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario

El fiscal Marijuan dispuso una batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el hermano del jefe de Gabinete. También investigan viajes, bienes y movimientos patrimoniales.

HERMANOS. Francisco y Manuel Adorni, ambos investigados por enriquecimiento ilícito. HERMANOS. Francisco y Manuel Adorni, ambos investigados por enriquecimiento ilícito.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Marijuan ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia federal.
  • Tras una denuncia de Marcela Pagano, se investiga un salto patrimonial de 40 a 80 millones y la cancelación de un crédito de 60 millones en un año por parte del funcionario.
  • El avance judicial sobre el entorno íntimo de Manuel Adorni complica la situación del jefe de Gabinete. Se espera que los peritajes bancarios definan el futuro de la causa penal.
Resumen generado con IA

El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los requerimientos más relevantes, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, además de informes vinculados a viajes, bienes y movimientos patrimoniales.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió analizar la evolución patrimonial del funcionario del Ministerio de Defensa entre 2023 y 2024.

La causa pone el foco en diferencias detectadas en sus declaraciones juradas. Según la denuncia, Francisco Adorni habría cancelado un crédito de $60 millones en apenas 12 meses y, al mismo tiempo, su patrimonio declarado pasó de poco más de $40 millones a cerca de $80 millones.

De acuerdo con información a la que accedió TN, esos son algunos de los aspectos bajo análisis, aunque Marijuan avanzó además con una amplia batería de medidas de prueba para profundizar la investigación.

Si bien se trata de un expediente distinto al que involucra a Manuel Adorni, la Justicia también podría solicitar información relacionada con bienes heredados compartidos entre ambos hermanos.

Con este nuevo expediente, ya son varios los integrantes de la familia del jefe de Gabinete que quedaron bajo investigación judicial: el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Cómo sigue la investigación sobre Manuel Adorni

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración esta mañana a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, alquilada por Manuel Adorni en el marco de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante su testimonio, Rodríguez aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler y sobre otros contratos temporarios celebrados con el funcionario.

Según trascendió, el propietario confirmó que Adorni pagó U$S15.600 para instalarse durante 13 meses junto a su familia en una casa de ese barrio privado mientras se realizaban refacciones en una propiedad adquirida en Exaltación de la Cruz por U$S120.000.

Las obras estaban a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrieron demoras que obligaron a extender la estadía inicialmente prevista.

La declaración de Rodríguez se sumó a la de Tabar, quien aseguró ante Pollicita que las remodelaciones demandaron alrededor de U$S245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

En sus últimas apariciones públicas, Manuel Adorni negó haber cometido irregularidades y sostuvo que puede justificar el origen de los fondos destinados tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades.

El presidente Javier Milei también salió en su defensa y rechazó cualquier posibilidad de apartarlo de su cargo.

Temas Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia investiga contratos entre proveedores del Estado y la empresa de la esposa de Adorni

La Justicia investiga contratos entre proveedores del Estado y la empresa de la esposa de Adorni

Acceso Sur, paralizado: denuncian fallas de gestión y falta de respuestas oficiales

Acceso Sur, paralizado: denuncian fallas de gestión y falta de respuestas oficiales

Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia también detectó operaciones con criptomonedas de Manuel Adorni

Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia también detectó operaciones con criptomonedas de Manuel Adorni

Detectan que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

Detectan que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

Bullrich presionó a Adorni para que presente su declaración jurada: ¿Para qué esperar?

Bullrich presionó a Adorni para que presente su declaración jurada: "¿Para qué esperar?"

Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero
4

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
5

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Ranking notas premium
Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
1

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
2

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Más Noticias
Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

La Corte Suprema nacional quedó en condiciones de resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema nacional quedó en condiciones de resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

El decano de Medicina de la UNT alertó por el éxodo docente: “Es como cerrar 20 ingenios”

El decano de Medicina de la UNT alertó por el éxodo docente: “Es como cerrar 20 ingenios”

Un ex funcionario de Alfaro cuestionó la gestión municipal de Chahla: “No están entendiendo las prioridades”

Un ex funcionario de Alfaro cuestionó la gestión municipal de Chahla: “No están entendiendo las prioridades”

Tras la marcha, el Gobierno desestimó el reclamo: La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta

Tras la marcha, el Gobierno desestimó el reclamo: "La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta"

Cómo será el sistema para otorgarles nuevas identidades a los barrios y plazas de San Miguel de Tucumán

Cómo será el sistema para otorgarles nuevas identidades a los barrios y plazas de San Miguel de Tucumán

Qué reclaman las constructoras de Tucumán a la Nación y qué le piden a la Provincia

Qué reclaman las constructoras de Tucumán a la Nación y qué le piden a la Provincia

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Comentarios