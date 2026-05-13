La Justicia avanza sobre Francisco, hermano de Manuel Adorni: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario
El fiscal Marijuan dispuso una batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el hermano del jefe de Gabinete. También investigan viajes, bienes y movimientos patrimoniales.
Resumen para apurados
- El fiscal Marijuan ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia federal.
- Tras una denuncia de Marcela Pagano, se investiga un salto patrimonial de 40 a 80 millones y la cancelación de un crédito de 60 millones en un año por parte del funcionario.
- El avance judicial sobre el entorno íntimo de Manuel Adorni complica la situación del jefe de Gabinete. Se espera que los peritajes bancarios definan el futuro de la causa penal.
El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Entre los requerimientos más relevantes, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, además de informes vinculados a viajes, bienes y movimientos patrimoniales.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió analizar la evolución patrimonial del funcionario del Ministerio de Defensa entre 2023 y 2024.
La causa pone el foco en diferencias detectadas en sus declaraciones juradas. Según la denuncia, Francisco Adorni habría cancelado un crédito de $60 millones en apenas 12 meses y, al mismo tiempo, su patrimonio declarado pasó de poco más de $40 millones a cerca de $80 millones.
De acuerdo con información a la que accedió TN, esos son algunos de los aspectos bajo análisis, aunque Marijuan avanzó además con una amplia batería de medidas de prueba para profundizar la investigación.
Si bien se trata de un expediente distinto al que involucra a Manuel Adorni, la Justicia también podría solicitar información relacionada con bienes heredados compartidos entre ambos hermanos.
Con este nuevo expediente, ya son varios los integrantes de la familia del jefe de Gabinete que quedaron bajo investigación judicial: el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Cómo sigue la investigación sobre Manuel Adorni
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración esta mañana a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, alquilada por Manuel Adorni en el marco de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su testimonio, Rodríguez aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler y sobre otros contratos temporarios celebrados con el funcionario.
Según trascendió, el propietario confirmó que Adorni pagó U$S15.600 para instalarse durante 13 meses junto a su familia en una casa de ese barrio privado mientras se realizaban refacciones en una propiedad adquirida en Exaltación de la Cruz por U$S120.000.
Las obras estaban a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrieron demoras que obligaron a extender la estadía inicialmente prevista.
La declaración de Rodríguez se sumó a la de Tabar, quien aseguró ante Pollicita que las remodelaciones demandaron alrededor de U$S245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.
En sus últimas apariciones públicas, Manuel Adorni negó haber cometido irregularidades y sostuvo que puede justificar el origen de los fondos destinados tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades.
El presidente Javier Milei también salió en su defensa y rechazó cualquier posibilidad de apartarlo de su cargo.