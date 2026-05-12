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Camiones, secuestros y polémica en el TOF: retiraron cientos de kilos de material del subsuelo judicial

La medida, que causó curiosidad entre los vecinos, fue dispuesta por una jueza subrogante, según se informó.

Así lucía la vereda del TOF durante la mañana de hoy. Así lucía la vereda del TOF durante la mañana de hoy.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal de Tucumán retiró hoy cientos de kilos de material secuestrado del subsuelo del Tribunal Oral Federal por orden de una jueza subrogante, causando gran curiosidad.
  • El operativo involucró camiones para trasladar evidencia acumulada durante años. Se realizó para liberar espacio en el edificio judicial tras el acopio masivo de efectos legales.
  • El operativo genera debate sobre el resguardo de pruebas y marca un precedente en la reorganización de depósitos judiciales para optimizar el espacio y la seguridad en el tribunal.
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