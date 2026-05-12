Camiones, secuestros y polémica en el TOF: retiraron cientos de kilos de material del subsuelo judicial

Así lucía la vereda del TOF durante la mañana de hoy.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal de Tucumán retiró hoy cientos de kilos de material secuestrado del subsuelo del Tribunal Oral Federal por orden de una jueza subrogante, causando gran curiosidad.
- El operativo involucró camiones para trasladar evidencia acumulada durante años. Se realizó para liberar espacio en el edificio judicial tras el acopio masivo de efectos legales.
- El operativo genera debate sobre el resguardo de pruebas y marca un precedente en la reorganización de depósitos judiciales para optimizar el espacio y la seguridad en el tribunal.
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