Video: hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron violencia policial a la salida del partido en La Ciudadela

A pesar del buen ambiente entre las hinchadas de Gimnasia de Jujuy y San Martín, incluso con algunos simpatizantes jujeños compartiendo la previa junto a los tucumanos, la noche en Ciudadela terminó con corridas y disturbios.
Los visitantes denunciaron que, además de las demoras en la ruta en el camino hacia Tucumán, al término del partido la policía repartió palazos y balas de goma a una parcialidad que se retiraba en paz.
El portal Somos Jujuy publicó en su cuenta de Instagram un compilado con varios videos que reflejan los inconvenientes que tuvo que atravesar la hinchada del "Lobo".
En ellos se pueden ver corridas, y cómo algunos policías pegaban palazos desde sus caballos a hinchas que se retiraban tras el encuentro.
Joaquín Girvau, jefe de policía, aseguró en diálogo con ese medio jujeño que los balazos de goma comenzaron cuando la gente del "Lobo" comenzó a arrojar piedras hacia los efectivos.