Secciones
DeportesFútbol

Video: hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron violencia policial a la salida del partido en La Ciudadela

Lo que comenzó como una previa ejemplar entre hinchadas terminó en caos. El operativo de seguridad terminó con corridas y heridos.

COMIENZO TRANQUILO. El ingreso de los hinchas jujeños se dio en un clima totalmente pacífico. Sin embargo, a la salida el escenario fue diferente. COMIENZO TRANQUILO. El ingreso de los hinchas jujeños se dio en un clima totalmente pacífico. Sin embargo, a la salida el escenario fue diferente. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 48 Min

A pesar del buen ambiente entre las hinchadas de Gimnasia de Jujuy y San Martín, incluso con algunos simpatizantes jujeños compartiendo la previa junto a los tucumanos, la noche en Ciudadela terminó con corridas y disturbios.

Los visitantes denunciaron que, además de las demoras en la ruta en el camino hacia Tucumán, al término del partido la policía repartió palazos y balas de goma a una parcialidad que se retiraba en paz.

El portal Somos Jujuy publicó en su cuenta de Instagram un compilado con varios videos que reflejan los inconvenientes que tuvo que atravesar la hinchada del "Lobo".

En ellos se pueden ver corridas, y cómo algunos policías pegaban palazos desde sus caballos a hinchas que se retiraban tras el encuentro.

Joaquín Girvau, jefe de policía, aseguró en diálogo con ese medio jujeño que los balazos de goma comenzaron cuando la gente del "Lobo" comenzó a arrojar piedras hacia los efectivos.

Temas Primera NacionalPolicía de TucumánClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuySan Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con juego propio, el liderazgo en el bolsillo y Pellerano de vuelta en La Ciudadela: así llega Gimnasia de Jujuy, el rival de San Martín

Con juego propio, el liderazgo en el bolsillo y Pellerano de vuelta en La Ciudadela: así llega Gimnasia de Jujuy, el rival de San Martín

San Martín volverá a recibir público visitante en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy

San Martín volverá a recibir público visitante en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

San Martín de Tucumán venció 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela

San Martín de Tucumán venció 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela

Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
3

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
4

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán
5

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

Entre vuelos cancelados, remises y kilómetros de pasión: así llegaron los hinchas de Gimnasia de Jujuy a Tucumán

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

“Podríamos haber hecho algún gol más”: el análisis de Andrés Yllana tras el triunfo de San Martín

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Comentarios