Guía para tener orquídeas con flores relucientes en el interior de casa

Mejor falta que exceso de agua para una orquídea

Según el sitio especializado Interflora, no se requiere demasiada agua para cuidar una orquídea. La mayoría de las especies son más tolerantes a la falta de agua que a su exceso. Por eso, es recomendable regarlas aproximadamente una vez por semana, cuando la tierra ya se vea seca, según indica el sitio. Se debe tener en cuenta la estación, porque en verano y en primavera, el riego será más frecuente.