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Guía para tener orquídeas con flores relucientes en el interior de casa

Los especialistas en jardinería reconocen que cuidar una orquídea no es tarea sencilla, pero aseguran que tampoco es una meta imposible y comparten sus tips.

Las orquídeas son ideales para decorar espacios y realzar rincones con sus colores. Las orquídeas son ideales para decorar espacios y realzar rincones con sus colores. Foto: mejorconsalud.as.com
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en jardinería brindan esta semana una guía clave para lograr la floración de orquídeas en interiores mediante luz adecuada, sustratos específicos y riego controlado.
  • El experto Álvaro Pedrera y sitios especializados detallan que el éxito depende de evitar el exceso de agua y usar abonos con corteza de pino para fortalecer especies como Phalaenopsis.
  • Aplicar estas técnicas permite que plantas ornamentales trasciendan su función decorativa temporal, garantizando su longevidad y ciclos de floración saludables en el hogar.
Resumen generado con IA

La familia de las orquídeas es amplia e incluye flores de diferentes formas y comportamientos. Como parte ornamental, es una planta que bien puede cumplir una función decorativa por sus hojas de un verde intenso y sus flores blancas o coloridas. Pero, para que una orquídea se muestre en su punto más floreciente, es necesario cumplir algunas condiciones para permitir su crecimiento pleno.

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Sitios especializados y referentes de la jardinería explican que, aunque las orquídeas parecen difíciles de cuidar, son mucho más resistentes de lo que parecen. Pero conocerlas a fondo permitirá que se vean mucho mejor y que tengan una larga vida, y no solo unas semanas en una maceta. Siempre es útil saber que las orquídeas más fáciles de cuidar son la Phalaenopsis, la Vanda, la Cymbidium y la Dendrobium.

Tres condiciones para que una orquídea florezca

El influencer Álvaro Pedrera, experto en plantas, compartió en su cuenta de Instagram –@ypikue– las prácticas principales para conservar y ayudar a florecer una orquídea. Según él mismo reconoce, es habitual ver este tipo de plantas en un buen estado pero que, aun así, no suelten flores. Para lograrlo, propone una sencilla guía de cuidados específicos.

Luz. Las orquídeas necesitan mucha luz brillante. No sol directo fuerte, pero sí estar cerca de una ventana. Si la ponés lejos de la luz, en una mesa al fondo de una habitación, puede seguir viva, pero no tendrá luz suficiente para sacar flores.

Abono. Para florecer, la planta necesita energía que proviene de los nutrientes. Si no los tiene, no es coherente esperar que florezca. Se necesita un abono específico, pero no en exceso porque la planta puede resultar perjudicada.

Sustrato. Las orquídeas necesitan un sustrato especial que suele ser casi todo corteza de pino, pero debe estar preparado especialmente para ellas. No es recomendable la corteza decorativa porque, aunque la planta se adapte y pueda crecer igualmente, no es lo ideal para ella. Los sustratos para orquídeas vienen preparados y enriquecidos, lo que ayuda a que la planta crezca mejor.

Mejor falta que exceso de agua para una orquídea

Según el sitio especializado Interflora, no se requiere demasiada agua para cuidar una orquídea. La mayoría de las especies son más tolerantes a la falta de agua que a su exceso. Por eso, es recomendable regarlas aproximadamente una vez por semana, cuando la tierra ya se vea seca, según indica el sitio. Se debe tener en cuenta la estación, porque en verano y en primavera, el riego será más frecuente.

El portal también recomienda utilizar agua filtrada o agua de lluvia en caso de vivir en una zona donde el agua tenga demasiados componentes. Las flores pueden resultar dañadas si el agua tiene mucho calcio, magnesio u otros minerales. Por último, es importante evitar regar en el núcleo de la planta, porque la acumulación de agua entre las hojas puede llevar a su descomposición.

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