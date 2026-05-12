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La calculadora de Tarucas: los puntos que necesita para clasificar a semifinales del Súper Rugby Américas

Con tres partidos por delante, la franquicia del NOA sigue en carrera en el Súper Rugby Américas. El fixture, los rivales directos y los resultados que podrían favorecerlo.

GRAN ACTUACIÓN. Santiago Heredia ingresó como suplente frente a Pampas y anotó tres tries en el CASI. GRAN ACTUACIÓN. Santiago Heredia ingresó como suplente frente a Pampas y anotó tres tries en el CASI.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tarucas, la franquicia de rugby del NOA, busca clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas en las últimas tres fechas del torneo para pelear por el título regional.
  • Tras vencer a Pampas, el equipo analiza su fixture y rivales directos. El reciente desempeño de Santiago Heredia con tres tries fue clave para mantener las aspiraciones matemáticas.
  • La definición de las próximas fechas determinará si la franquicia se consolida como protagonista. Su clasificación potenciaría el desarrollo del rugby profesional en el norte argentino.
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