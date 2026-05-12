La calculadora de Tarucas: los puntos que necesita para clasificar a semifinales del Súper Rugby Américas

GRAN ACTUACIÓN. Santiago Heredia ingresó como suplente frente a Pampas y anotó tres tries en el CASI.
Resumen para apurados
- Tarucas, la franquicia de rugby del NOA, busca clasificar a las semifinales del Súper Rugby Américas en las últimas tres fechas del torneo para pelear por el título regional.
- Tras vencer a Pampas, el equipo analiza su fixture y rivales directos. El reciente desempeño de Santiago Heredia con tres tries fue clave para mantener las aspiraciones matemáticas.
- La definición de las próximas fechas determinará si la franquicia se consolida como protagonista. Su clasificación potenciaría el desarrollo del rugby profesional en el norte argentino.
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