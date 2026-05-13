El Mercosur abrió pasantías para estudiantes y hay vacantes en comunicación, diseño y economía
La convocatoria estará abierta hasta el 22 de mayo y tiene cinco vacantes en áreas vinculadas con economía, audiovisual y relaciones internacionales. Las pasantías podrán realizarse de forma presencial o virtual.
Resumen para apurados
- El Mercosur abrió cinco vacantes de pasantías para estudiantes de comunicación, diseño y economía hasta el 22 de mayo, con opciones presenciales y remotas desde cualquier provincia.
- El programa PPSM dura seis meses y no es remunerado. Incluye áreas de redacción, diseño y relaciones internacionales, valorando el manejo de software creativo y análisis de datos.
- Esta iniciativa impulsa la internacionalización del currículum sin exigir migración, marcando una tendencia en la formación profesional remota dentro de organismos regionales.
Las experiencias internacionales ya no siempre exigen viajar o mudarse a otro país. En una nueva convocatoria difundida por la Facultad de Derecho, el Mercosur abrió un programa de pasantías que combinará propuestas presenciales y virtuales para estudiantes universitarios de distintas carreras.
La iniciativa forma parte del Programa de Pasantías de la Secretaría del Mercosur (PPSM) y estará abierta hasta el 22 de mayo. Este año, uno de los puntos que más se destaca dentro de la convocatoria es la posibilidad de participar de manera remota en algunas áreas.
Comunicación, redes y contenido digital
Tres de las cinco vacantes disponibles estarán destinadas a la Unidad de Comunicación e Información del Mercosur (UCIM). Allí podrán postularse estudiantes de Comunicación, Diseño, Audiovisual, Multimedia, Publicidad y Periodismo.
Dos puestos tendrán modalidad presencial y estarán enfocados en producción audiovisual, edición de video y diseño gráfico. El organismo valorará conocimientos en herramientas como Canva, Adobe Suite y CapCut, además de perfiles creativos y dinámicos.
Sin embargo, una de las propuestas que más puede interesar a estudiantes de distintas provincias será la modalidad virtual: esa vacante estará orientada a jóvenes con experiencia en redacción, corrección de estilo y manejo de redes sociales, una combinación cada vez más buscada dentro de organismos e instituciones.
También habrá vacantes para Economía y Relaciones Internacionales
El programa incluirá además dos puestos virtuales dentro de la Unidad Técnica Focem. Allí podrán anotarse estudiantes o graduados de Economía, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.
La convocatoria priorizará perfiles que desarrollen investigaciones o tesis vinculadas con integración regional y Mercosur. También se valorarán habilidades para trabajar con datos, gráficos y análisis de información.
Cómo anotarse a las pasantías
Las personas interesadas deberán enviar su postulación antes del 22 de mayo al correo oficial pasantias@mercosur.int
Para completar la inscripción será necesario presentar:
- Formulario de solicitud de pasantía
- Documentación que respalde los datos académicos
- Carta de recomendación de la universidad
- Currículum vitae actualizado
Además, los postulantes deberán indicar en el formulario si desean aplicar a una modalidad presencial o virtual, según el perfil y las vacantes disponibles.
Las pasantías tendrán una carga máxima de 20 horas semanales y una duración inicial de seis meses. El período podrá extenderse una única vez.
Aunque la experiencia no será remunerada, quienes completen satisfactoriamente el programa recibirán un certificado oficial firmado por autoridades del Mercosur.
Para muchos estudiantes, la posibilidad de acceder a una propuesta virtual aparece como una forma concreta de sumar experiencia internacional, fortalecer el CV y entrar en contacto con equipos regionales mientras continúan cursando sus carreras desde sus propias ciudades.