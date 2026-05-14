Hasta ahora, son 11 los casos de hantavirus, según la Organización Mundial de la Salud

GINEBRA, Suiza.- Ocho personas infectadas en el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó la Organización Mundial de la Salud. “Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos”, señaló la OMS en un boletín informativo. De estos 11 casos, “ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios”, detalló.