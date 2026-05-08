La OMS cree posible que haya más casos de hantavirus en el crucero

LA HAYA, Países Bajos.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco casos de hantavirus y ve “posible” la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea “limitado” si se toman precauciones. El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.
Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio neerlandés y una alemana.
El Ministerio de Salud de Chile dijo que la pareja de neerlandeses que falleció, que había recorrido ese país, Uruguay y Argentina antes de embarcar, probablemente no se contagió en territorio chileno. Recorrieron el país “en un periodo que no es el de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, dijo el ministerio chileno.
Las autoridades sanitarias insisten en el bajo nivel de riesgo epidémico porque el virus es menos contagioso que el de covid-19, pero están rastreando posibles contactos de pasajeros que desembarcaron antes del buque.
El barco navega rumbo a la isla de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo, según la web de seguimiento Marine Traffic.
“En ningún caso atracará, solo fondeará”, indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, partidario de que el desembarco se hubiera realizado en Cabo Verde, en cuyas costas estuvo varios días inmovilizado.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a cinco los casos de hantavirus confirmados, además de tres sospechosos. “Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar seis semanas, es posible que se reporten más casos”, agregó sobre la cepa presente en América Latina en la que se ha documentado contagio entre personas.
El director de alerta y respuesta de emergencia de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será “limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países”.
Las personas que se cree que contrajeron el virus están siendo atendidas o en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica. Dos personas evacuadas del buque en la víspera e ingresadas en Países Bajos dieron positivo al hantavirus, según los hospitales que las atienden. “No es el comienzo de una pandemia”, dijo Maria Van Kerkhove, alto cargo de la OMS.
Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.
Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.
La OMS informó a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
Según la naviera Oceanwide Expeditions desembarcaron 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril. Tres personas fueron evacuadas y otra llegó ayer a Ámsterdam.
La pista de Argentina
Hace ocho años, un hombre viajó a Epuyén, en el sur de Argentina, para participar de una fiesta, pese a que empezaba a tener fiebre. Fue el origen de un brote de hantavirus que mató a 11 personas. El episodio ocurrido en 2018 puede ayudar a esclarecer ahora la propagación de la cepa Andes de este virus.
Científicos argentinos analizaron muestras de los 34 casos confirmados en ese brote en Epuyén, en la provincia de Chubut, y reconstruyeron la interacción entre ellos. Descubrieron que las medidas de aislamiento contribuyeron a evitar una propagación mayor y que la mayoría de las transmisiones se produjo al inicio de los síntomas.
La reconstrucción de los hechos sobre el cumpleaños permitió establecer que el paciente cero estaba en una mesa a menos de un metro de varias personas infectadas.
Sin embargo, también contagió a otra con la que solo se cruzó para ir al baño e intercambió un saludo, afirma el estudio.