La OMS cree posible que haya más casos de hantavirus en el crucero

LA HAYA, Países Bajos.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco casos de hantavirus y ve “posible” la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea “limitado” si se toman precauciones. El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.