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Todo lo que necesitás saber sobre el hantavirus: una guía de la OMS

La Organización Mundial de la Salud emitió un nuevo comunicado para concientizar sobre la transmisión y el impacto del hantavirus.

Todo lo que necesitás saber sobre el hantavirus: una guía de la OMS Foto: AP Photo
Por Milagro Corbalán Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La OMS emitió una guía sobre el hantavirus tras confirmarse tres muertes en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, debido a un brote de la cepa Andes de transmisión humana.
  • La enfermedad se contagia por contacto con roedores, pero la cepa Andes permite la transmisión entre personas, lo que obligó a poner en cuarentena a la embarcación y su tripulación.
  • El brote resalta la necesidad de protocolos sanitarios estrictos en transportes internacionales y medidas de higiene preventivas para evitar la propagación de virus zoonóticos.
Resumen generado con IA

Las tres muertes que se registraron en el crucero “MV Hondius” a raíz del hantavirus generaron preocupación en las áreas sanitarias del mundo entero. La nave, que había partido desde Ushuaia, Argentina, se convirtió en un foco de contagio que obligó a toda la embarcación a hacer una cuarentena obligatoria en tanto se estudiaran los casos sospechosos en su interior. La Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió un listado con los puntos más importantes sobre el virus.

Alerta sanitaria: admitieron que decenas de pasajeros el crucero del hantavirus desembarcaron sin control médico

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El hantavirus es una zoonosis que naturalmente infecta a roedores y que ocasionalmente puede transmitirse a las personas, explicó en el comunicado la OMS. Los hantavirus están presentes en algunas especies de roedores, mayoritariamente en América, Europa y Asia. Las enfermedades varían según el tipo de virus y la ubicación geográfica. Las personas usualmente se contagian al estar en contacto con roedores infectados o su orina, heces y saliva.

Hantavirus: transmisión entre personas

Aunque se registraron relativamente pocos casos de transmisión de hantavirus entre personas, en el crucero afectado se registró la variante Andes, la única cepa capaz de transmitirse de este modo. Tradicionalmente, la prevención podía abordarse desde el cuidado al contacto con roedores y sus desechos. Pero la confirmación de la Organización Mundial de la Salud acarreó también la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar la transmisión entre personas, sobre todo en torno a los potenciales portadores del virus en el crucero.

Los síntomas tempranos pueden asemejarse a los de otras enfermedades comunes. Cuando una persona resulta infectada, los síntomas pueden demorar en aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición. El cuadro incluye fiebre, dolor de cabeza, de músculos y de estómago, náuseas y vómitos. Aunque el contagio es poco frecuente, los hantavirus pueden causar daños severos en algunos casos.

Prevención del hantavirus

La OMS enunció los siguientes puntos para evitar la propagación del hantavirus:

  • Mantener los espacios de vivienda y trabajo limpios
  • Sellar las aberturas por donde los roedores pueden entrar
  • Almacenar los alimentos de forma segura
  • Utilizar métodos de limpieza seguros si hay excremento de roedores
  • Humedecer las áreas contaminadas antes de limpiarlas y evitar secar o aspirar los excrementos de roedores
Temas Organización Mundial de la SaludHantavirus
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