Todo lo que necesitás saber sobre el hantavirus: una guía de la OMS

Hantavirus: transmisión entre personas

Aunque se registraron relativamente pocos casos de transmisión de hantavirus entre personas, en el crucero afectado se registró la variante Andes, la única cepa capaz de transmitirse de este modo. Tradicionalmente, la prevención podía abordarse desde el cuidado al contacto con roedores y sus desechos. Pero la confirmación de la Organización Mundial de la Salud acarreó también la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar la transmisión entre personas, sobre todo en torno a los potenciales portadores del virus en el crucero.