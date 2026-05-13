El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Resumen para apurados
- El volante Exequiel Palacios analizó su rol en la Selección y el compromiso de Messi durante una charla con la prensa alemana, tras ser preseleccionado para el Mundial 2026.
- El mediocampista del Bayer Leverkusen reconoció que busca sumar minutos pese a la competencia. Tras superar lesiones, destacó llegar en plenitud física a esta nueva etapa.
- La madurez de Palacios y su elogio a la vigencia de Messi refuerzan la unión interna del grupo. Argentina se perfila como candidata firme para defender el título mundial en 2026.
Exequiel Palacios es uno de los futbolistas que siempre aparece en el radar de Lionel Scaloni, incluso en momentos donde las lesiones o la falta de continuidad parecían complicarlo. El mediocampista del Bayer Leverkusen volvió a meterse en la prelista para el Mundial 2026 y, en la previa de la Copa del Mundo, habló con sinceridad sobre su rol dentro de la Scaloneta y sobre la figura de Lionel Messi.
Aunque nunca terminó de consolidarse como titular indiscutido, Palacios se convirtió en una pieza valorada por el cuerpo técnico argentino. Desde el comienzo del ciclo Scaloni en 2018 hasta hoy, el volante estuvo presente en gran parte del proceso, aun cuando diferentes problemas físicos le impidieron sostener continuidad durante varias etapas.
“Obvio que uno quiere jugar y sumar minutos, pero también soy consciente de que en mi posición hay jugadores que vienen haciéndolo muy bien. Lo importante es estar preparado para cuando toque”, explicó el ex River en una rueda de prensa organizada por la Bundesliga y Bayer Leverkusen. Y agregó: “Ir a la Selección siempre es una motivación enorme, sea un amistoso o un Mundial”.
Palacios también dejó una de las frases más fuertes cuando fue consultado por Messi. “Leo no tiene que demostrarle nada a nadie. Muy pocos aman a la Selección como él. Sigue viniendo con humildad, energía y compromiso pese a todo lo que ganó”, sostuvo el mediocampista argentino, que además destacó la vigencia del capitán albiceleste de cara a su sexta Copa del Mundo.
El Mundial y la ilusión de volver a pelear arriba
Después de varios meses complicados por lesiones, Palacios aseguró que llega al Mundial en uno de los mejores momentos físicos de su carrera. El volante recuperó continuidad en Alemania y acumula una importante seguidilla de partidos como titular en Bayer Leverkusen.
“Me siento más maduro que en Qatar y también mejor físicamente. Al Mundial pasado llegué con molestias y dolores. Ahora me siento pleno”, confesó.
Además, el mediocampista dejó en claro que la Selección argentina volverá a ser candidata en Estados Unidos, México y Canadá. “Argentina siempre va a ser candidata. Nos ganamos un respeto por todo lo que hicimos, pero también sabemos que hoy todos nos quieren ganar. Tenemos que seguir con la misma unión y el mismo compromiso”, afirmó.
Con la base campeona del mundo todavía vigente y con varios futbolistas llegando en gran nivel, Palacios sueña con tener más protagonismo en una Scaloneta que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.