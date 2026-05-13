El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Exequiel Palacios es uno de los futbolistas que siempre aparece en el radar de Lionel Scaloni, incluso en momentos donde las lesiones o la falta de continuidad parecían complicarlo. El mediocampista del Bayer Leverkusen volvió a meterse en la prelista para el Mundial 2026 y, en la previa de la Copa del Mundo, habló con sinceridad sobre su rol dentro de la Scaloneta y sobre la figura de Lionel Messi.