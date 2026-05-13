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Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

El ingreso de una nueva masa de aire polar provocará un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país. El pronóstico anticipa heladas intensas desde el viernes y posibles tormentas aisladas en el noreste argentino durante el fin de semana.

Anticipan heladas intensas y posibles tormentas en varias provincias Anticipan heladas intensas y posibles tormentas en varias provincias La Voz
Por LA GACETA Hace 9 Min

Luego de algunos días con temperaturas más templadas en gran parte del centro y norte de Argentina, el alivio térmico durará poco. Los pronósticos meteorológicos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire polar que provocará un fuerte descenso de las temperaturas hacia el final de la semana, con heladas generalizadas y condiciones de tiempo inestable en distintas regiones del país.

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El cambio en las condiciones climáticas estará impulsado por un frente frío que avanzará desde la Patagonia hacia la zona central, dejando atrás un escenario más seco y estable, aunque antes podría generar lluvias aisladas y algunas tormentas, según detalla el meteorólogo Leonardo De Benedictis de Meteored.

Qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Durante los primeros días de la semana, la circulación de viento norte favoreció un aumento progresivo de las temperaturas, especialmente en la región Pampeana y el centro del país. Sin embargo, el panorama cambiará a partir de la segunda mitad de la semana con el ingreso de aire frío de origen polar.

Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y el sur de Santa Fe. Además, en zonas rurales y áreas bajas podrían registrarse valores cercanos a 0 °C e incluso inferiores.

Según las proyecciones meteorológicas, entre el viernes y el domingo podrían producirse heladas de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Lluvias y tormentas aisladas durante el fin de semana

El avance del frente frío también provocará condiciones de inestabilidad entre el sábado y el domingo en sectores de la región Pampeana. No obstante, los fenómenos previstos serían débiles y muy aislados, con acumulados de lluvia bajos y distribución irregular.

Las mayores probabilidades de tormentas se concentrarán sobre el noreste argentino, principalmente en Misiones y el norte de Corrientes. En esas zonas, la actividad estará vinculada a sistemas activos provenientes de Paraguay y el sur de Brasil, donde podrían desarrollarse tormentas más organizadas.

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