Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

En la publicación se da cuenta de que la escritura de la propiedad es del 13 de diciembre de 2024 y consta que está hipotecada a favor del Banco Macro por $ 266.250.000. LA GACETA ya había publicado el 9 de abril una información respecto de este crédito, cuando el propio Jaldo había aclarado en conferencia de prensa que tenía un préstamo de la entidad, que era cliente de la misma desde hacía 30 años y que tenía que ver con su actividad privada.