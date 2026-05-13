Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo adquirió una propiedad en Tafí del Valle mediante un crédito del Banco Macro en diciembre de 2024, vinculando la operación a su actividad agropecuaria.
- La operación de U$S 300.000 trascendió por una nota de La Nación. Jaldo aclaró ser cliente del banco hace 30 años y que el préstamo es ajeno a su gestión pública y al Estado.
- El caso reabre el debate sobre la transparencia y las declaraciones juradas de funcionarios. La difusión nacional pone bajo escrutinio el patrimonio y financiamiento del mandatario.
La compra de una casa en Tafí del Valle, a través de un crédito del banco Macro, por parte del gobernador Osvaldo Jaldo trascendió nivel nacional a partir de una nota del diario LA NACIÓN.
En la publicación se da cuenta de que la escritura de la propiedad es del 13 de diciembre de 2024 y consta que está hipotecada a favor del Banco Macro por $ 266.250.000. LA GACETA ya había publicado el 9 de abril una información respecto de este crédito, cuando el propio Jaldo había aclarado en conferencia de prensa que tenía un préstamo de la entidad, que era cliente de la misma desde hacía 30 años y que tenía que ver con su actividad privada.
“Yo tengo una actividad agrícola ganadera desde hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, había dicho el mandatario, cuando se había intentando vincular ese préstamo con la línea que se cuestionó del Banco Nación por sus presuntos requisitos "beneficiosos" para dirigentes y aliados de La Libertad Avanza.
En esa línea, el mandatario tucumano argumentó que todas sus operaciones son con entidades privadas y desligadas de su función pública. “Cualquier productor o comerciante necesita financiamiento, más en una economía restringida y con baja del consumo. Todos los créditos que tengo son inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”, dijo en esa ocasión. Consultado en esta oportunidad por LA GACETA afirmó que mantenía esa línea de argumentos al respecto.
La nota de La Nación también menciona que la última declaración jurada que presentó Jaldo ante la administración nacional fue en 2016, cuando fue diputado, como manda la ley para todos los funcionarios nacionales de cualquier nivel. La publicación también hace hincapié en que no presentó el mandatario la del año pasado, cuando fue candidato, pero desde la Casa de Gobierno se aclaró que fue una candidatura testimonial y que el gobernador nunca asumió.
La propiedad de Tafí del Valle está valuada en U$S 300.000 y cuenta con una superficie de 2347,38 metros cuadrados.