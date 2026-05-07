Recuerdos fotográficos: Paillette, el piloto que aterrizó con un avión tipo “jaula de gallinas” en el parque, en 1911

Paillete (1884-1965), nacido en Le Havre, Francia, había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios y se había apasionado por la aeronavegación por un profesor que decía que “el hombre puede volar, la máquina lo sostiene; sólo hace falta una cosa: ¡Motor! ¡Motor! Cuando se lleguen a perfeccionar los motores, el sueño estará perfectamente realizado”. En El Gráfico (20/01/1934) se cuenta que heredó de su madre 400.000 francos y que, ya dedicado de lleno a la aviación, invirtió parte de su herencia en comprar aviones. Un piloto le propuso en 1910 venir a Argentina. Fue uno de los fundadores de los aeródromos de El Palomar y de San Fernando e instructor de los primeros pilotos argentinos.