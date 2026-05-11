Recuerdos fotográficos: 1911. Vuelos por el parque, por la plaza y un raid a Santa Ana frustrado por un ciclón

En la imagen grande se ve la foto de El Orden del piloto con su biplano. El 13 de julio se anuncia que el aviador se proponía realizar un raid hasta Santa Ana, con paradas en Lules, Monteros y Concepción, ida y vuelta. Además, que al otro día, con motivo del aniversario francés, iba a hacer un nuevo vuelo. Se anunciaba también que se había modificado el precio de las entradas para ver el espectáculo. “Sillas, 5 pesos; entrada general, 1; entrada de coche, 40”. El sábado 15 sólo se consigna que “el arriesgado aviador francés fue motivo de entusiastas ovaciones” y se anuncia que al día siguiente iba a hacer el tercer espectáculo en el parque, previo al raid a Santa Ana previsto para el domingo 23. Pero no tuvo suerte. El miércoles 26 se cuenta lo ocurrido, bajo el título “Pro Paillette”: “Teniendo en cuenta los serios desperfectos que sufrió el biplano durante el ciclón del sábado último y que imposibilitaran al aviador Paillette realizar los anunciados vuelos, el señor Edmundo Hileret ha tenido la iniciativa de levantar una lista de subscripción entre los admiradores del intrépido aviador a fin de cooperar a los gastos de reparación, obteniendo aquella el más feliz resultado. En un solo día se ha recolectado la suma de 4.610 pesos”.