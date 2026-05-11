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Recuerdos fotográficos: 1911. Vuelos por el parque, por la plaza y un raid a Santa Ana frustrado por un ciclón

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1911. Vuelos por el parque, por la plaza y un raid a Santa Ana frustrado por un ciclón
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Bajo el título “los vuelos de Paillette”, en El Orden del 8 de julio de 1911 se anunciaba: “Es uno de los grandes acontecimientos de mañana por la novedad del espectáculo. Los vuelos del aviador (Marcel) Paillette han despertado general interés y puede decirse que todo Tucumán concurrirá mañana al parque Centenario”. El piloto francés, que un mes antes había realizado acrobacias aéreas en Salta (una desastrosa, porque el avión no levantó vuelo, y la otra exitosa) llegó para realizar varios shows y fue el primero en aterrizar en el Parque 9 de Julio. En la crónica del 10 de julio El Orden cita que fueron miles de personas a verlo. ¨Paillette efectuó dos vuelos con sumo éxito. El segundo vuelo llegó hasta la plaza Independencia, para regresar luego al punto de partida”.

Recuerdos fotográficos: Paillette, el piloto que aterrizó con un avión tipo “jaula de gallinas” en el parque, en 1911

Recuerdos fotográficos: Paillette, el piloto que aterrizó con un avión tipo “jaula de gallinas” en el parque, en 1911
Recuerdos fotográficos: 1911. Vuelos por el parque, por la plaza y un raid a Santa Ana frustrado por un ciclón

En la imagen grande se ve la foto de El Orden del piloto con su biplano. El 13 de julio se anuncia que el aviador se proponía realizar un raid hasta Santa Ana, con paradas en Lules, Monteros y Concepción, ida y vuelta. Además, que al otro día, con motivo del aniversario francés, iba a hacer un nuevo vuelo. Se anunciaba también que se había modificado el precio de las entradas para ver el espectáculo. “Sillas, 5 pesos; entrada general, 1; entrada de coche, 40”. El sábado 15 sólo se consigna que “el arriesgado aviador francés fue motivo de entusiastas ovaciones” y se anuncia que al día siguiente iba a hacer el tercer espectáculo en el parque, previo al raid a Santa Ana previsto para el domingo 23. Pero no tuvo suerte. El miércoles 26 se cuenta lo ocurrido, bajo el título “Pro Paillette”: “Teniendo en cuenta los serios desperfectos que sufrió el biplano durante el ciclón del sábado último y que imposibilitaran al aviador Paillette realizar los anunciados vuelos, el señor Edmundo Hileret ha tenido la iniciativa de levantar una lista de subscripción entre los admiradores del intrépido aviador a fin de cooperar a los gastos de reparación, obteniendo aquella el más feliz resultado. En un solo día se ha recolectado la suma de 4.610 pesos”.

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