Recuerdos fotográficos: 1920. El perro “Chop” inauguró el avión “El Halcón Tucumano”

En LA GACETA del 5 de diciembre de 1920 se contó la historia de “Chop”, un perro de raza desconocida que hacía cinco años se había instalado en la plaza Independencia y que era “un distinguido ciudadano de la república perruna”. “Está bajo el protectorado directo de los ‘chauffeurs’ y de los mozos tucumanos, quienes sienten por él un afecto idolátrico”, dice la nota, reflejada en Recuerdos Fotográficos del 18 de febrero pasado. Chop, “feo, huraño, solemne, plebeyo”, era la mascota de la plaza. Su lugar preferido era el asiento del chofer de los autos de alquiler, como se ve en la imagen publicada ese día. Por lo general, se lo veía junto a los choferes cuando estos, en la espera de clientes, departían en el viejo café “San Martín”.