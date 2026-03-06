Las medialunas argentinas están entre las mejores facturas del mundo: el puesto en el ranking de Taste Atlas

Resulta que la Argentina también tiene un lugar entre la mejor "viennoiserie" del mundo. Aunque esta clasificación suene un tanto sofisticada incluso en español como "pastelería de masa enriquecida", lo cierto es que el podio está ocupado por un producto que no diferencia entre clases, horarios, edades, eventos y casi que ni siquiera gustos. Para la mayoría de los argentinos, la medialuna es el noble emblema de los desayunos, meriendas, colaciones y postres de todos los días. Y su lugar también es relevante alrededor del planeta.