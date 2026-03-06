Secciones
Las medialunas argentinas están entre las mejores facturas del mundo: el puesto en el ranking de Taste Atlas

La prestigiosa guía gastronómica colocó a este "panecillo" entre la "viennoiserie" más destacada del globo.

Las medialunas, entre las mejores del mundo. (Foto: Shutterstock/Taste Atlas) Las medialunas, entre las mejores del mundo. (Foto: Shutterstock/Taste Atlas)
Hace 1 Hs

Resulta que la Argentina también tiene un lugar entre la mejor "viennoiserie" del mundo. Aunque esta clasificación suene un tanto sofisticada incluso en español como "pastelería de masa enriquecida", lo cierto es que el podio está ocupado por un producto que no diferencia entre clases, horarios, edades, eventos y casi que ni siquiera gustos. Para la mayoría de los argentinos, la medialuna es el noble emblema de los desayunos, meriendas, colaciones y postres de todos los días. Y su lugar también es relevante alrededor del planeta.

Las medialunas argentinas atraviesan las fronteras y se codean incluso con las mejores “facturas de estilo francés” del globo, como es el caso del emblemático Croissant, un pariente lejano de la factura y un símbolo de la sofisticación de la pastelería del país europeo por su laminado y delicada textura crujiente, así como ingredientes de alta calidad. Un puesto detrás de esta comida matutina se encuentran los “suaves panecillos” de nuestro país.

Las medialunas, un desayuno que está entre los mejores dle mundo

Descritas como la “versión argentina de los croissants franceses”, las medialunas se encuentran en el puesto número ocho del ranking de “viennoiserie” destacada por la prestigiosa guía gastronómica, Taste Atlas. Con un puntaje de 4.1, este tentempié entró al top 10 gracias a su textura más jugosa y más dulce que el producto francés.

Los “rollitos de medialuna argentinos” son más pequeños y se diferencian en dos tipos tradicionales: la variante más grande, hecha con mantequilla, y la opción más pequeña, hecha con manteca de cerdo. Como explicaron desde Taste Atlas, ambas variedades suelen prepararse solas, con un glaseado de ron y azúcar por encima. Se consumen tradicionalmente en el inicio de la jornada, idealmente acompañadas de un café fuerte con leche, o como merienda escoltadas por yerba mate, una infusión tradicional argentina.

La guía gastronómica describe con precisión la rutina que los cientos de miles de argentinos repetimos con rigurosidad. “Los argentinos prefieren comerlas con condimentos dulces, jaleas - o mermeladas como le decimos aquí-, dulce de leche o cremas de chocolate. Si bien son fáciles de preparar en casa, las medialunas también se pueden comprar en panaderías tradicionales de toda Argentina”, concluyó la guía.

El Top 10 de la mejor "viennoiserie" del mundo 

El top de la mejor pastelería de masa enriquecida del mundo según Taste Atlas, edición 2026:

1. Croissant (Francia): 4.3 estrellas.

2. Kanelbulle (Suecia): 4.3 estrellas.

3. Franzbrötchen (Alemania): 4.3 estrellas.

4. Kouign-amann (Francia): 4.2 estrellas.

5. Cinnamon Roll (EE.UU./Suecia): 4.2 estrellas.

6. Pain au chocolat (Francia): 4.2 estrellas.

7. Wienerbrød (Dinamarca): 4.1 estrellas.

8. Medialunas (Argentina): 4.1 estrellas.

9. Brioche (Francia): 4.0 estrellas.

10. Chouquette (Francia): 4.0 estrellas.

