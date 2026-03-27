El asado argentino quedó cuarto entre los mejores del mundo: qué países completan el ranking

La prestigiosa guía gastronómica elaboró su listado de las barbacoas más destacadas del mundo. Entre estilos norteamericanos y europeos, la parrilla y el asado de Argentina recibieron una clasificación de 4,4 estrellas con sus compatriotas de Brasil, Rusia y Grecia. El escalafón, sin embargo, se dividió según un criterio que pocos argetinos usan. Mientras "asado" y "parrila" se usan de modo indistinto, desde Tast Atlas distinguieron entre el modo de cocción y el evento culinario, donde el primero consiguió el cuarto sitio y el otro el noveno.