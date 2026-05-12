Legislatura: hay tres temas que buscan “destrabar” para ir al recinto

Una de las propuestas que estaría en condiciones de llegar al recinto son las reformas que solicitó la Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238), Colegio de Jueces y Oficina de Gestión de Audiencias (N° 9.119) y el Código Procesal Penal (N° 8.933). La iniciativa apunta a una actualización normativa, y el reordenamiento y adecuación funcional de las competencias de diversos órganos jurisdiccionales. Se busca que el funcionamiento de los Tribunales sea más ágil, flexible y eficiente frente al aumento de causas y las demandas actuales del sistema.