Elecciones en la UNT: Pagani destacó el respaldo en las facultades y valoró el desarrollo del proceso
Resumen para apurados
- Sergio Pagani, rector de la UNT, destacó este viernes el avance de las elecciones en Tucumán tras recibir un fuerte respaldo en las facultades para renovar autoridades institucionales.
- Los comicios implementaron la boleta única de papel por transparencia y sumaron por primera vez el voto del personal no docente, desarrollándose con normalidad y alta participación.
- Estos resultados consolidan la candidatura de Pagani para la reelección. El martes, el Consejo Superior tratará con gremios el financiamiento y la situación del sistema universitario.
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, se refirió este viernes al avance del calendario electoral en la casa de altos estudios y remarcó el apoyo que su espacio viene recibiendo en distintas unidades académicas.
Durante la semana ya votaron los distintos estamentos universitarios. Ante esto, Pagani explicó que el proceso “está en plena marcha y en su etapa final”. Según dijo, ya se encuentran definidos los consejeros en las facultades y, en la mayoría de los casos, también las autoridades de los decanatos.
El rector valoró especialmente que la instancia electoral se haya llevado adelante “sin dificultades y en un buen clima”, con una participación activa de la comunidad universitaria.
En ese sentido, destacó la implementación de la boleta única de papel, una modalidad que, según indicó, aportó “agilidad y transparencia” al proceso.
Otra de las novedades que marcó esta elección fue la ampliación de la participación. Por primera vez, el personal no docente del rectorado pudo emitir su voto, lo que, para Pagani, representa un paso importante en términos de inclusión dentro de la vida institucional de la UNT.
De cara a la definición de la elección de rector, el actual titular de la universidad consideró que los resultados obtenidos hasta el momento por los sectores que respaldan su candidatura generan “tranquilidad”, al consolidar una base de apoyo en el futuro órgano de gobierno universitario.
Mientras tanto, la agenda institucional continúa. Pagani adelantó que el próximo martes se realizará una sesión del Consejo Superior, donde se analizará la situación general del sistema universitario.
Además, confirmó una reunión con el Frente Gremial y representantes estudiantiles, con el objetivo de coordinar acciones y promover la participación de todos los sectores en los reclamos vinculados al cumplimiento de la ley de financiamiento.