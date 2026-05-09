Taxistas piden a la Legislatura una regulación con “límites” para las plataformas de transporte

Una de las novedades en la propuesta del Sindicato gira entorno al régimen tarifario y a las “variaciones por demanda”. En principio, se aclara que la tarifa base será fijada “oficialmente para los taxis en la jurisdicción correspondiente”. A su vez, las plataformas digitales podrán aplicar variaciones sobre dicha tarifa base, “según las condiciones de mercado, respetando límites máximos y mínimos”. Esos topes, añade la propuesta, está dado para ambos extremos: en horarios de alta demanda o mayor circulación de usuarios, “podrán cobrar hasta un 15% más de la tarifa oficial del taxi”; mientras que “en horarios de baja demanda o menor actividad, podrán aplicar una reducción de hasta un 15% menos de la tarifa oficial del taxi”. “En todos los casos, el monto final del viaje deberá ser informado de manera clara, visible y previa a la aceptación del servicio por parte del usuario, garantizando transparencia y protección al consumidor”, agrega el texto elaborado por este sindicato. A la vez, el anteproyecto contempla un cupo máximo anual de vehículos que podrán habilitarse para brindar traslados mediante apps (como Uber, Didi y Cabify); y un “registro laboral de choferes auxiliares”, tanto para taxis como para autos particulares que operen mediante plataformas digitales.