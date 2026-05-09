Taxistas piden a la Legislatura una regulación con “límites” para las plataformas de transporte

Tras la regulación de las app para pasajeros en el ámbito de la Capital, un gremio de taxistas busca que el Poder Legislativo sancione una normativa de alcance provincial, a fin de lograr “una mejor convivencia y equiparar desigualdades que están llevando al sector a la extinción”.
Para ello, el Sindicato de Peones de Taxi de Tucumán elevó un anteproyecto de ley al presidente de la comisión de Obras Públicas y Transporte de la Legislatura, el peronista Tulio Caponio, y solicitó el pronto tratamiento de este asunto al cuerpo parlamentario.
“El transporte individual de pasajeros ha experimentado una transformación significativa con la aparición de plataformas electrónicas, lo que ha generado desigualdades regulatorias, laborales y de seguridad entre los servicios tradicionales de taxi y los nuevos modelos de negocio”, explicó el titular de esa organización gremial, Claudio Pizarro, en los fundamentos de la propuesta.
Al margen de las ordenanzas que puedan regir a nivel municipal, la intención del Sindicato de Peones es que se debata “un marco normativo único” para toda la provincia.
Igualdad de condiciones
Este modelo, según el proyecto, debe garantizar “igualdad de condiciones de competencia” entre los prestadores; la “formalización y protección laboral” de los trabajadores; la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio;y “reglas claras para el acceso al mercado”. También se incluyen requisitos y prohibiciones, como por ejemplo el impedimento para el uso de vidrios polarizados.
Además de establecer definiciones sobre cada uno de los actores que forma parte del sector -desde los choferes hasta las aplicaciones-, el anteproyecto enumera las pautas que deben cumplir las prestatarias del servicio. Entre ellas están la “habilitación y registro oficial”; los requisitos técnicos y de seguridad vehicular; obligaciones fiscales y tributarias; y seguros obligatorios, así como la capacitación continua y la actualización profesional.
Una de las novedades en la propuesta del Sindicato gira entorno al régimen tarifario y a las “variaciones por demanda”. En principio, se aclara que la tarifa base será fijada “oficialmente para los taxis en la jurisdicción correspondiente”. A su vez, las plataformas digitales podrán aplicar variaciones sobre dicha tarifa base, “según las condiciones de mercado, respetando límites máximos y mínimos”. Esos topes, añade la propuesta, está dado para ambos extremos: en horarios de alta demanda o mayor circulación de usuarios, “podrán cobrar hasta un 15% más de la tarifa oficial del taxi”; mientras que “en horarios de baja demanda o menor actividad, podrán aplicar una reducción de hasta un 15% menos de la tarifa oficial del taxi”. “En todos los casos, el monto final del viaje deberá ser informado de manera clara, visible y previa a la aceptación del servicio por parte del usuario, garantizando transparencia y protección al consumidor”, agrega el texto elaborado por este sindicato. A la vez, el anteproyecto contempla un cupo máximo anual de vehículos que podrán habilitarse para brindar traslados mediante apps (como Uber, Didi y Cabify); y un “registro laboral de choferes auxiliares”, tanto para taxis como para autos particulares que operen mediante plataformas digitales.
En diciembre pasado, el Concejo Deliberante de la Capital sancionó una ordenanza que regula las app de transporte en esa jurisdicción. El tema, de todos modos, continúa bajo revisión del cuerpo.