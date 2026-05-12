Cómo reducir la hinchazón: tres recetas caseras con probióticos que mejoran la digestión

La receta de kimchi casero es parecida a la del chucrut, ya que también es una fermentación láctica. Tenemos que conseguir que las verduras queden bien sumergidas en su propio jugo, para garantizar la ausencia de oxígeno y, por otro lado, los ingredientes picantes también ayudarán a que la mezcla no se estropee. Primero corta las coles chinas por la mitad y luego a cuartos. Lávalas y ponle abundante sal, dejándolas reposar unas 6 horas. Verás que quedan blandas y que sueltan mucho jugo. Corta las zanahorias y el nabo daikon en tiras, o si lo prefieres en rodajas. Para preparar la pasta coreana picante pon en un procesador de alimentos los ajos pelados y el trozo de jengibre, y tritúralo hasta que quede una pasta. Después añade el gochugaru y mézclalo bien.