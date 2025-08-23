Secciones
SociedadGastronomía

Cuatro recetas caseras para preparar con los chicos este fin de semana

Para descubrir nuevos sabores jugando en la cocina de casa.

RECREATIVA. Cocinar juntos en casa puede ser una gran alternativa familiar. RECREATIVA. Cocinar juntos en casa puede ser una gran alternativa familiar. FOTO TOMADA DE HV.COM.CO
Hace 1 Hs

Los fines de semana suelen ser la excusa perfecta para detener la rutina y dedicar tiempo a la familia. Entre juegos, películas y algunos paseos, una de las actividades que más se disfruta es cocinar juntos. Lejos de ser una tarea diaria, la cocina se transforma en un espacio de encuentro donde grandes y chicos pueden divertirse, aprender y crear.

En este contexto, la preparación de comida casera se convierte en un atractivo plan, en donde se liman todas las barreras generacionales y hasta de conocimiento gastronómico. Con ingredientes que puedes tener en tu alacena y algunos pocos pasos, es posible preparar momentos y platos inolvidables.

Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final, el proceso no solo apunta al resultado, sino también a la construcción de tradiciones conjuntas en el hogar. Para que puedas pasar un fin de semana entretenido y sabroso, te dejamos cuatro caseras para preparar con tus hijos.

Recetas caseras para preparar con tus hijos el fin de semana

Brochettes de frutas y chocolate

Ingredientes

1 banana

1 manzana

1 pera

5 frutillas

10 uvas

100 gramos de chocolate para fundir

Preparación

Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas. Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette. Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes. Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.

Pizzetas

Ingredientes

400 gramos de masa para pizza o prepizza

200 mililitros de salsa de tomate

200 gramos de queso muzzarella

100 gramos de jamón cocido

Aceitunas, tomate en rodajas, orégano

Preparación

Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro. Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada. Distribuir salsa de tomate sobre cada base. Colocar queso muzzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano. Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso derretido.

Galletitas de manteca

Ingredientes

200 gramos de manteca

120 gramos de azúcar

300 gramos de harina

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir un huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar los 300 gramos de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 centímetros de espesor. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar y decorar.

Muffins de zanahoria y avena

Ingredientes

2 huevos

100 mililitros de aceite neutro

100 gramos de azúcar

150 gramos de harina

80 gramos de avena

1 cucharadita de polvo de hornear

150 gramos de zanahoria rallada

50 gramos de nuez o pasas

Preparación

Mezclar 2 huevos, el aceite y el azúcar hasta integrar. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar. Agregar los 150 gramos de harina, los 80 gramos de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea. Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad. Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo comer avena para bajar de peso: recetas, horarios y cantidades

Cómo comer avena para bajar de peso: recetas, horarios y cantidades

Adiós a la hinchazón: tres recetas fáciles con probióticos que mejoran tu digestión

Adiós a la hinchazón: tres recetas fáciles con probióticos que mejoran tu digestión

Fácil y sano: tres recetas de postres que pueden hacerse sin harina aunque no parezca

Fácil y sano: tres recetas de postres que pueden hacerse sin harina aunque no parezca

Qué comer en invierno para desinflamar y adelgazar: tres recetas fáciles y sabrosas

Qué comer en invierno para desinflamar y adelgazar: tres recetas fáciles y sabrosas

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
2

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
3

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
5

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada
6

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Más Noticias
Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

Cómo usar y qué esperar de LinkedIn después de los 40 para no frustrarse en el intento

Cómo usar y qué esperar de LinkedIn después de los 40 para no frustrarse en el intento

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Comentarios