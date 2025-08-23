Cuatro recetas caseras para preparar con los chicos este fin de semana

Los fines de semana suelen ser la excusa perfecta para detener la rutina y dedicar tiempo a la familia. Entre juegos, películas y algunos paseos, una de las actividades que más se disfruta es cocinar juntos. Lejos de ser una tarea diaria, la cocina se transforma en un espacio de encuentro donde grandes y chicos pueden divertirse, aprender y crear.
En este contexto, la preparación de comida casera se convierte en un atractivo plan, en donde se liman todas las barreras generacionales y hasta de conocimiento gastronómico. Con ingredientes que puedes tener en tu alacena y algunos pocos pasos, es posible preparar momentos y platos inolvidables.
Desde la elección de ingredientes hasta la decoración final, el proceso no solo apunta al resultado, sino también a la construcción de tradiciones conjuntas en el hogar. Para que puedas pasar un fin de semana entretenido y sabroso, te dejamos cuatro caseras para preparar con tus hijos.
Recetas caseras para preparar con tus hijos el fin de semana
Brochettes de frutas y chocolate
Ingredientes
1 banana
1 manzana
1 pera
5 frutillas
10 uvas
100 gramos de chocolate para fundir
Preparación
Lavar, pelar y cortar las frutas en cubos o rodajas. Insertar las piezas intercalando colores en palillos de brochette. Fundir el chocolate a baño maría o en microondas y bañar ligeramente los brochettes. Llevar a la heladera 10 minutos para que el chocolate endurezca.
Pizzetas
Ingredientes
400 gramos de masa para pizza o prepizza
200 mililitros de salsa de tomate
200 gramos de queso muzzarella
100 gramos de jamón cocido
Aceitunas, tomate en rodajas, orégano
Preparación
Estirar la masa y cortar círculos de 8 a 10 cm de diámetro. Disponer los discos sobre una placa apenas aceitada. Distribuir salsa de tomate sobre cada base. Colocar queso muzzarella, jamón, aceitunas o rodajas de tomate y espolvorear con orégano. Cocinar en horno a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada y el queso derretido.
Galletitas de manteca
Ingredientes
200 gramos de manteca
120 gramos de azúcar
300 gramos de harina
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir un huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar los 300 gramos de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 centímetros de espesor. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar y decorar.
Muffins de zanahoria y avena
Ingredientes
2 huevos
100 mililitros de aceite neutro
100 gramos de azúcar
150 gramos de harina
80 gramos de avena
1 cucharadita de polvo de hornear
150 gramos de zanahoria rallada
50 gramos de nuez o pasas
Preparación
Mezclar 2 huevos, el aceite y el azúcar hasta integrar. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar. Agregar los 150 gramos de harina, los 80 gramos de avena y la cucharadita de polvo de hornear, más nueces o pasas si se desea. Rellenar moldes o pirotines hasta 2/3 de su capacidad. Cocinar en horno moderado (180 °C) durante 18 a 22 minutos.