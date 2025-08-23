Cuatro recetas caseras para preparar con los chicos este fin de semana

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir un huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar los 300 gramos de harina de a poco, formando una masa lisa y blanda. Envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 0,5 centímetros de espesor. Cortar con moldes y colocar en placas enmantecadas. Cocinar en horno precalentado a 180 °C de 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar y decorar.