Fácil y sano: tres recetas de postres que pueden hacerse sin harina aunque no parezca

Galletas, panqueques, trufas y bombones. Todas opciones que parecieran no poder incluirse en una dieta baja en calorías. Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad. Para quemar grasas o vivir una vida más saludable no es necesario despedirnos de las comidas y postres que amamos y que a veces pueden resultar hasta adictivos. Existen reveses de esas recetas que pueden ayudarte a lograr la figura que deseás y sin acudir a ingredientes malfamados como lo son las harinas.