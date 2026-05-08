Secciones
SociedadGastronomía

Helado de avena para adelgazar: la receta fácil y saludable que es furor

Además, este cereal reduce el colesterol y mejora la digestión.

Cómo preparar un helado de avena, el postre saludable que ayuda a bajar de peso Cómo preparar un helado de avena, el postre saludable que ayuda a bajar de peso
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Argentinos adoptan una receta de helado de avena para bajar de peso; este postre saludable busca reducir el colesterol y mejorar la digestión con ingredientes naturales y livianos.
  • Se prepara remojando avena y licuándola con leche vegetal y vainilla. La receta surge como alternativa casera frente a postres industriales con alto contenido de azúcar y grasas.
  • Con solo 40 calorías por bocha, esta tendencia impulsa la gastronomía saludable en el país. Se prevé que el uso de avena crezca como sustituto clave en dietas y postres fitness.
Resumen generado con IA

Entre algunos de los beneficios que otorga a nuestro organismo, la avena ayuda a reducir el colesterol, mejora la digestión y brinda energía. No obstante, lo más destacado de este cereal es que puede amoldarse a cualquier receta, sea dulce o salada.

Sin harina y en tres simples pasos: las mejores galletas de avena y miel, una verdadera bomba de energía

Sin harina y en tres simples pasos: las mejores galletas de avena y miel, una verdadera bomba de energía

Sin importar el otoño o el invierno, el helado es uno de los postres más elegidos por los argentinos. En este marco, la receta del helado de avena es furor y busca instalarse como una alternativa a esos platos elevados en azúcar.

Cabe mencionar que pueden preparase dos versiones de esta receta, ya sea una nieve (si se hace con base de agua) o un helado (si se realiza con base de leche). Si bien la versión de nieve, hecha con agua puede ser más saludable, si deseas algo más cremoso podés optar por usar leche vegetal.

En caso de usar leche normal, solo recuerda que esto incrementa sus calorías y porcentaje de grasa aunque aún así continua siendo más saludable que otros helados.

Receta para prepara el helado de avena

Ingredientes:

- Una taza de avena en hojuelas

- Dos tazas de leche, preferentemente leche vegetal de tu elección

- Un tercio de taza de azúcar de coco, jarabe de arce o edulcorante de tu elección

- Una cucharadita de extracto de vainilla

- Una pizca de sal

Procedimiento:

- Coloca la avena en un tazón, cúbrela con agua y dejala reposar durante toda la noche.

- Al día siguiente cuela la avena y licua las hojuelas junto con la leche, el azúcar de coco, el extracto de vainilla y una pizca de sal.

- Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

- Coloca la mezcla de helado de avena en un recipiente para freezer y cúbrelo con una tapa.

- Introdúcelo al freezer y déjalo enfriar durante al menos cuatro a seis horas, si ves que no está bien congelado después de ese tiempo podés dejarlo un rato más.

- Al momento de servir podés dejarlo reposar unos minutos a temperatura ambiente para que sea más fácil de comer.

- ¡Sólo queda disfrutarlo!

Por último, cabe mencionar que en todo el helado preparado tendrá un total de 200 calorías (en caso de usar leche entera estas aumentan) y que las porciones de los ingredientes darán como resultado cinco bochas de helado en promedio, por lo cual cada porción tendrá apenas 40 calorías.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agua de avena: receta fácil y económica para depurar el organismo y reducir el colesterol

Agua de avena: receta fácil y económica para depurar el organismo y reducir el colesterol

Lo más popular
Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”
1

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
2

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo
3

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
4

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
5

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
2

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
3

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
4

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
5

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Más Noticias
Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Este es el nombre de varón más lindo del mundo y casi no se usa en Argentina

Este es el nombre de varón más lindo del mundo y casi no se usa en Argentina

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios