Helado de avena para adelgazar: la receta fácil y saludable que es furor

Resumen para apurados
- Argentinos adoptan una receta de helado de avena para bajar de peso; este postre saludable busca reducir el colesterol y mejorar la digestión con ingredientes naturales y livianos.
- Se prepara remojando avena y licuándola con leche vegetal y vainilla. La receta surge como alternativa casera frente a postres industriales con alto contenido de azúcar y grasas.
- Con solo 40 calorías por bocha, esta tendencia impulsa la gastronomía saludable en el país. Se prevé que el uso de avena crezca como sustituto clave en dietas y postres fitness.
Sin importar el otoño o el invierno, el helado es uno de los postres más elegidos por los argentinos. En este marco, la receta del helado de avena es furor y busca instalarse como una alternativa a esos platos elevados en azúcar.
Cabe mencionar que pueden preparase dos versiones de esta receta, ya sea una nieve (si se hace con base de agua) o un helado (si se realiza con base de leche). Si bien la versión de nieve, hecha con agua puede ser más saludable, si deseas algo más cremoso podés optar por usar leche vegetal.
En caso de usar leche normal, solo recuerda que esto incrementa sus calorías y porcentaje de grasa aunque aún así continua siendo más saludable que otros helados.
Receta para prepara el helado de avena
Ingredientes:
- Una taza de avena en hojuelas
- Dos tazas de leche, preferentemente leche vegetal de tu elección
- Un tercio de taza de azúcar de coco, jarabe de arce o edulcorante de tu elección
- Una cucharadita de extracto de vainilla
- Una pizca de sal
Procedimiento:
- Coloca la avena en un tazón, cúbrela con agua y dejala reposar durante toda la noche.
- Al día siguiente cuela la avena y licua las hojuelas junto con la leche, el azúcar de coco, el extracto de vainilla y una pizca de sal.
- Licúa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Coloca la mezcla de helado de avena en un recipiente para freezer y cúbrelo con una tapa.
- Introdúcelo al freezer y déjalo enfriar durante al menos cuatro a seis horas, si ves que no está bien congelado después de ese tiempo podés dejarlo un rato más.
- Al momento de servir podés dejarlo reposar unos minutos a temperatura ambiente para que sea más fácil de comer.
- ¡Sólo queda disfrutarlo!
Por último, cabe mencionar que en todo el helado preparado tendrá un total de 200 calorías (en caso de usar leche entera estas aumentan) y que las porciones de los ingredientes darán como resultado cinco bochas de helado en promedio, por lo cual cada porción tendrá apenas 40 calorías.