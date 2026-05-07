El condimento milagroso que ayuda a aliviar los dolores de artrosis y reduce la inflamación

El orégano es una hierba que se utiliza para potenciar el sabor de los alimentos, y es un condimento muy utilizado en la dieta mediterránea, como aderezo en ensaladas, y “toppings” en otras preparaciones. Se puede utilizar fresco pero su aroma se intensifica con el secado mientras que sus aportes para la salud doblan sus virtudes culinarias. El orégano contiene vitaminas A, C E y K, así como fibra, folato, hierro, magnesio, vitamina B6, calcio y potasio, propiedades que potencian nuestra salud.