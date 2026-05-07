El condimento milagroso que ayuda a aliviar los dolores de artrosis y reduce la inflamación

Resumen para apurados
- Investigaciones destacan que el orégano alivia dolores de artrosis e inflamación gracias a la betacariofilina, ofreciendo una alternativa natural para pacientes con esta afección.
- La artrosis desgasta el cartílago articular provocando rigidez. El orégano, rico en vitaminas y minerales, actúa como preventivo y analgésico tanto en infusiones como en aceite.
- El uso de condimentos culinarios en la medicina resalta la importancia de la alimentación funcional. Se espera que estas propiedades impulsen tratamientos naturales complementarios.
Pensar en una hierba como el orégano lleva a traer escenarios donde comimos una pizza llena de queso y podemos asociarlo rápidamente con demás preparaciones italianas, agregado a salsas y quesos también. Pero el orégano es también un aliviador de los dolores de la artrosis.
La artrosis es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones, provocando dolor, rigidez y pérdida de movimiento. En esta afección, se produce un desgaste del cartílago que recubre los extremos de los huesos, lo que provoca que estos rocen generando a veces un dolor incapacitante.
El orégano, una planta que no es exclusiva de la cocina
Diversas investigaciones han encontrado en una planta aromática como el orégano una solución ante las dolencias de este tipo. Así este ingrediente de cocina excede estos espacios para trasladarse también a la medicina. Su sabor no es el único destacado entre sus hojas pequeñas sino también sus beneficios para la salud.
El orégano es una hierba que se utiliza para potenciar el sabor de los alimentos, y es un condimento muy utilizado en la dieta mediterránea, como aderezo en ensaladas, y “toppings” en otras preparaciones. Se puede utilizar fresco pero su aroma se intensifica con el secado mientras que sus aportes para la salud doblan sus virtudes culinarias. El orégano contiene vitaminas A, C E y K, así como fibra, folato, hierro, magnesio, vitamina B6, calcio y potasio, propiedades que potencian nuestra salud.
¿Cuáles son las propiedades del orégano que alivian los dolores de la artrosis?
El orégano tiene una capacidad antiinflamatoria que puede ser idónea para aquellos que padecen de los dolores propios de la artrosis. Esta planta contiene entre su estructura betacariofilina, un principio activo que repercute positivamente en la disminución de los dolores e inflamaciones articulares, por lo que es altamente recomendado como tratamiento preventivo de la artrosis.
Además, el aceite de orégano ha demostrado un poder antiinflamatorio y analgésico capaz de combatir los dolores de muelas. Estos, que pueden ser usados dentro de la boca, pueden aliviar los síntomas de infecciones con unas pocas gotas sobre los dientes. Puedes consultar a tu dentista lo que es recomendable, ya que los efectos pueden variar según la persona.