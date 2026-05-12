Opinión›› PANORAMA TUCUMANO El caso Lebbos: anatomía de un fracaso judicial Se trata de un caso de gravedad institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Paulina Lebbos Sergio KaleñukCaso Paulina LebbosCésar SotoInseguridad Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa” Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune El dolor de Alberto Lebbos tras el cierre del juicio sin culpables: "20 años pidiendo que investiguen" Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal Lo más popular Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria” Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo” Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural Ranking notas premium La deuda interna Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde Mala Praxis A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier