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En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Con el 1-0 de Belgrano sobre Talleres, el entrenador demostró que es un especialista en este tipo de enfrentamientos. Conocé su historial.

LA ÚNICA VEZ. Dirigiendo a Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski perdió el único clásico que dirigió en Primera División en la última década. LA ÚNICA VEZ. Dirigiendo a Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski perdió el único clásico que dirigió en Primera División en la última década.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Ricardo Zielinski reafirmó su eficacia en clásicos tras el triunfo de Belgrano ante Talleres. En la última década, el DT solo perdió un duelo de este tipo en Primera División.
  • El único traspié reciente fue el 3-2 de San Martín ante Atlético Tucumán en 2018. Su historial incluye pasos invictos por Lanús, Estudiantes, Racing e Independiente.
  • Esta marca consolida a Zielinski como un especialista en partidos de alta tensión, destacando su capacidad táctica y emocional para gestionar la rivalidad en el fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Hay derrotas que quedan grabadas más allá del tiempo, y Ricardo Zielinski lo sabe bien. Porque en una carrera larguísima en Primera División, atravesada por clásicos calientes, estadios hirviendo y rivalidades históricas, el “Ruso” apenas perdió dos veces. Y una de esas caídas ocurrió en Tucumán, en un partido que todavía sigue vivo en la memoria del fútbol provincial.

El triunfo de Belgrano sobre Talleres por los octavos de final del Apertura 2026 volvió a poner el foco sobre una particularidad impactante del entrenador. El "Pirata" ganó 1 a 0 en el Mario Kempes con gol de Francisco González Metilli y estiró el impresionante historial de Zielinski en clásicos.

Los datos, aportados por el periodista y estadígrafo Silvio Maverino, integrante de El Gráfico y Directv Sports Radio, reflejan una marca difícil de encontrar en el fútbol argentino: desde que dirige en Primera, Zielinski solamente perdió dos clásicos oficiales; y Tucumán forma parte central de esa historia.

Porque una de esas derrotas fue nada menos que el inolvidable Atlético Tucumán-San Martín de la Superliga 2018/2019. Un clásico que parecía sentenciado y terminó convertido en una de las remontadas más impactantes de los últimos años.

Tino Costa fue el héroe "santo" que terminó dando vuelta la historia

Aquella tarde, el "Decano" ganaba 2-0 en el Monumental José Fierro. Luis Rodríguez, de penal, y David Barbona habían desatado la locura “decana”. El equipo de Zielinski dominaba, manejaba el partido y parecía encaminarse hacia un triunfo histórico en el duelo más importante de la provincia.

Pero apareció la reacción de San Martín. Luciano Pons descontó, Lucas Acevedo empató y Tino Costa firmó un 3 a 2 que quedó marcado para siempre en la historia del “Santo”. Fue un golpe feroz para Atlético, que si ganaba ese duelo quedaba como líder del torneo y también una rareza estadística para Zielinski: apenas la segunda derrota clásica de toda su carrera en Primera.

La otra había ocurrido años antes, en 2013, cuando Belgrano cayó 1 a 0 frente a Talleres (ese duelo correspondió a la Copa Argentina, y el tanto de la "T" fue obra de Gastón Bottino).

"Ruso" Zielinski, imbatible en los clásicos

El resto del recorrido del “Ruso” en este tipo de partidos explica por qué su apellido se transformó en sinónimo de competitividad. Con Lanús se mantuvo invicto frente a Banfield; con Estudiantes de La Plata sostuvo la paternidad sobre Gimnasia y Esgrima La Plata; con Racing goleó a Independiente; y con Independiente empató en el "Cilindro de Avellaneda".

Y ahora volvió a hacerlo con Belgrano. En Córdoba, en un estadio repleto y con eliminación directa de por medio, su equipo golpeó otra vez en el momento justo. El “Ruso” parece entender esos partidos como pocos: sabe bajar pulsaciones, detectar los momentos emocionales y convertir la tensión en fortaleza competitiva.

Todos los clásicos de Zielinski en Primera División

Con Belgrano vs. Talleres

- Copa Argentina 2013
- Talleres 1 a 0 Belgrano

- Clausura 2025
- Belgrano 1-1 Talleres

- Apertura 2026
- Talleres 0-0 Belgrano

- Apertura 2026 - Octavos de final
- Talleres 0-1 Belgrano

Con Atlético vs. San Martín de Tucumán

- Superliga 2018/2019
- Atlético 2-3 San Martín

Con Estudiantes vs. Gimnasia

- Copa de la Liga 2021
- Estudiantes 1-0 Gimnasia

- Liga Profesional 2021
- Gimnasia 4-4 Estudiantes

- Copa de la Liga 2022
- Estudiantes 1-1 Gimnasia

Con Lanús vs. Banfield

- Copa de la Liga 2024
- Banfield 1-1 Lanús

- Liga Profesional 2024
- Lanús 1-0 Banfield

Con Independiente vs. Racing

- Liga Profesional 2023
- Racing 1-1 Independiente

Con Racing vs. Independiente

- Primera División 2016/2017
- Racing 3-0 Independiente

Balance total de Zielinski en clásicos de Primera

13 clásicos dirigidos

5 victorias

6 empates

2 derrotas

Las únicas caídas:

Talleres 1-0 Belgrano (Copa Argentina 2013)

Atlético 2-3 San Martín (Superliga 2018/2019)

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