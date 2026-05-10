En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

"Ruso" Zielinski, imbatible en los clásicos

El resto del recorrido del “Ruso” en este tipo de partidos explica por qué su apellido se transformó en sinónimo de competitividad. Con Lanús se mantuvo invicto frente a Banfield; con Estudiantes de La Plata sostuvo la paternidad sobre Gimnasia y Esgrima La Plata; con Racing goleó a Independiente; y con Independiente empató en el "Cilindro de Avellaneda".