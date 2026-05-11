Activos en criptomonedas: las “stablecoins” se perfilan como instrumento de ahorro

La importancia de las criptomonedas como activos financieros continúa creciendo en Argentina: el país ocupa el segundo lugar en la región, sólo detrás de Brasil, por volumen operado en transacciones, y el 20º puesto mundial en adopción cripto, según dos relevamientos recientes de Chainalysis.
El contexto económico argentino volvió a impulsar la adquisición de criptomonedas: con una inflación oficial del 31,5% y una devaluación del peso del 41% durante el año, las stablecoins ligadas al dólar se consolidaron como las criptos más compradas, representando el 71% del total.
Sin embargo, a la hora de conservar activos, los argentinos eligen bitcoin: pese a la caída en su cotización desde octubre, concentra el 52% de las carteras y se afirma como el principal refugio de valor a mediano y largo plazo. Por caso, Bitcoin -la cripto de referencia- pasó de marcar un récord histórico en octubre, al superar los U$S 126.000, a comenzar a caer y cerrar el año por debajo de los U$S 90.000. Sin embargo y pese a vaivenes de los mercados globales y en las cotizaciones, los argentinos continuaron invirtiendo en cripto.
“Los argentinos recurren históricamente al dólar para preservar sus ingresos de la volatilidad del mercado y no dejaron de hacerlo tampoco en 2025. Si bien se usan cada vez más las cripto como herramientas de inversión, la gran mayoría de las compras se volcaron a las stablecoins, con el fin de refugio y ahorro”, destacó Julián Colombo, director general de Bitso para Sudamérica. “Además, continúa creciendo el uso del dólar cripto como método de pago o para transferencias internacionales, tanto en usuarios individuales como corporativos”, agregó. En 2025, el 71% de las criptomonedas adquiridas en Argentina fueron stablecoins, un porcentaje muy superior al promedio regional.