Secciones
EconomíaNoticias económicas

Activos en criptomonedas: las “stablecoins” se perfilan como instrumento de ahorro

Argentina ocupa el segundo lugar en la región, sólo detrás de Brasil, por volumen operado en transacciones.

Activos en criptomonedas: las “stablecoins” se perfilan como instrumento de ahorro
Hace 5 Hs

La importancia de las criptomonedas como activos financieros continúa creciendo en Argentina: el país ocupa el segundo lugar en la región, sólo detrás de Brasil, por volumen operado en transacciones, y el 20º puesto mundial en adopción cripto, según dos relevamientos recientes de Chainalysis. 

El contexto económico argentino volvió a impulsar la adquisición de criptomonedas: con una inflación oficial del 31,5% y una devaluación del peso del 41% durante el año, las stablecoins ligadas al dólar se consolidaron como las criptos más compradas, representando el 71% del total. 

Sin embargo, a la hora de conservar activos, los argentinos eligen bitcoin: pese a la caída en su cotización desde octubre, concentra el 52% de las carteras y se afirma como el principal refugio de valor a mediano y largo plazo. Por caso, Bitcoin -la cripto de referencia- pasó de marcar un récord histórico en octubre, al superar los U$S 126.000, a comenzar a caer y cerrar el año por debajo de los U$S 90.000. Sin embargo y pese a vaivenes de los mercados globales y en las cotizaciones, los argentinos continuaron invirtiendo en cripto. 

Por qué las criptomonedas enfocadas en la privacidad pondrán en jaque el reinado de Bitcoin

Por qué las criptomonedas enfocadas en la privacidad pondrán en jaque el reinado de Bitcoin

“Los argentinos recurren históricamente al dólar para preservar sus ingresos de la volatilidad del mercado y no dejaron de hacerlo tampoco en 2025. Si bien se usan cada vez más las cripto como herramientas de inversión, la gran mayoría de las compras se volcaron a las stablecoins, con el fin de refugio y ahorro”, destacó Julián Colombo, director general de Bitso para Sudamérica. “Además, continúa creciendo el uso del dólar cripto como método de pago o para transferencias internacionales, tanto en usuarios individuales como corporativos”, agregó. En 2025, el 71% de las criptomonedas adquiridas en Argentina fueron stablecoins, un porcentaje muy superior al promedio regional.

Temas BrasilEl PaísAmérica del SurInflaciónArgentinaBitcoin
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El derrumbe de un gigante: recorte de 600 empleos, electrodomésticos hechos en China y retiros

El derrumbe de un gigante: recorte de 600 empleos, electrodomésticos hechos en China y retiros

Empleadas domésticas: ¿qué hacer si no te pagan el aguinaldo 2026?

Empleadas domésticas: ¿qué hacer si no te pagan el aguinaldo 2026?

Crece el delivery en Argentina, pero el poder de compra cayó 12% en un año

Crece el delivery en Argentina, pero el poder de compra cayó 12% en un año

Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y destacó el rumbo económico, aunque alertó por la inflación

Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y destacó el rumbo económico, aunque alertó por la inflación

Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos

Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos"

Lo más popular
Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables
1

Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue
2

Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006
3

La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo
4

Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo

El café activa un sensor de nutrientes en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años
5

El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años

Ranking notas premium
A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión
1

A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
2

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario
3

El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
4

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral
5

Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral

Más Noticias
La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

Causa Andis: piden comprobar si la voz de Spagnuolo es la de los audios

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El oficialismo busca sostener a Adorni y salvar la reforma electoral

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El drama de la inflación en baja: el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

El drama de la "inflación en baja": el 56% de las familias no logra cubrir la canasta alimentaria

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Joe Jonas abrió figuritas del Mundial 2026 en pleno show y no le tocó Messi: “Está en nuestros corazones”

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Cuáles son los países que exigen certificado de inglés obligatorio para visas de trabajo y residencia

Comentarios