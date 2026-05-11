Activos en criptomonedas: las “stablecoins” se perfilan como instrumento de ahorro

Sin embargo, a la hora de conservar activos, los argentinos eligen bitcoin: pese a la caída en su cotización desde octubre, concentra el 52% de las carteras y se afirma como el principal refugio de valor a mediano y largo plazo. Por caso, Bitcoin -la cripto de referencia- pasó de marcar un récord histórico en octubre, al superar los U$S 126.000, a comenzar a caer y cerrar el año por debajo de los U$S 90.000. Sin embargo y pese a vaivenes de los mercados globales y en las cotizaciones, los argentinos continuaron invirtiendo en cripto.