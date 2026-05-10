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Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos"

El economista del IAE Business School plantea la necesidad de un cambio cultural en el análisis de los datos, más aún a las puertas de un año electoral. Plantea que la eficiencia es una cuestión central para las empresas.

Lucas Pussetto, economista: “En la Argentina prima la ansiedad por esperar resultados demasiados rápidos
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Lucas Pussetto del IAE afirmó que en Argentina prevalece la ansiedad por obtener resultados inmediatos ante la proximidad de un año electoral clave para el país.
  • El experto propone un cambio cultural en el análisis de datos y destaca que la eficiencia operativa es hoy el factor central para la competitividad de las empresas nacionales.
  • La visión de Pussetto anticipa un debate sobre la sostenibilidad económica frente a presiones políticas, subrayando que la paciencia estratégica será vital para el futuro local.
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