Por qué las criptomonedas enfocadas en la privacidad pondrán en jaque el reinado de Bitcoin

El especialista Barry Silbert sostuvo que Zcash y Monero tienen un potencial que podría elevar su precio un 500% debido a una posible migración de inversiones. Sus características.

ANONIMATO. Las nuevas criptomonedas permiten transacciones limpias y privadas, mejorando el anonimato ofrecido por Bitcoin ANONIMATO. Las nuevas criptomonedas permiten transacciones limpias y privadas, mejorando el anonimato ofrecido por Bitcoin ARCHIVO
Hace 7 Min

El debate sobre el futuro de las criptomonedas vuelve a ganar intensidad tras las declaraciones de Barry Silbert, director ejecutivo de Digital Currency Group, quien sostuvo que los activos digitales enfocados en la privacidad podrían convertirse en la próxima gran apuesta del mercado, incluso con un potencial de crecimiento superior al de Bitcoin.

Durante su participación en la conferencia de la Semana del Inversor de Bitcoin, el empresario estimó que entre el 5% y el 10% de la capitalización de mercado de Bitcoin podría desplazarse hacia monedas diseñadas para proteger la identidad de los usuarios. En ese grupo, mencionó a Zcash como uno de los proyectos mejor posicionados.

Las afirmaciones se producen en un contexto de fuerte volatilidad para las criptomonedas, tras un ciclo bajista que afectó tanto a Bitcoin como a otros activos digitales. Para Silbert, el retroceso reciente fue "un regalo de los dioses de las criptomonedas", ya que, según explicó, permitió depurar excesos de apalancamiento y eliminar los llamados "tokens basura", creando condiciones más sólidas para un nuevo ingreso de capital institucional.

Uno de los ejes de su análisis fue la pérdida de anonimato de Bitcoin. El ejecutivo recordó que en sus inicios se promocionaba como una moneda "anónima", pero que con el tiempo "perdió el rumbo" debido al crecimiento de las firmas especializadas en análisis de blockchain. "Bitcoin, a pesar de todos sus increíbles atributos, probablemente nunca tendrá funciones de privacidad", advirtió.

No obstante, Silbert aclaró que su postura no implica una visión negativa sobre el activo líder. "Soy increíblemente optimista sobre Bitcoin como parte central de una cartera diversificada", afirmó, aunque subrayó su preferencia por proyectos que consideró “transformadores”.

En términos de valorización, sostuvo que Bitcoin difícilmente multiplique su precio por 500, salvo ante un colapso del dólar, mientras que monedas como Zcash o Monero tendrían mayor margen de apreciación. El año pasado, Zcash registró un alza del 853% y Monero del 123%, superando a varios referentes del sector. Sin embargo, tampoco lograron esquivar la caída inicial que golpeó al mercado cripto en 2026.

Zcash permite realizar transacciones que no exponen por defecto las direcciones ni los montos transferidos, aunque ofrece mecanismos opcionales de transparencia para auditorías o cumplimiento normativo, un equilibrio que podría definir el próximo capítulo en la evolución de las criptomonedas centradas en la privacidad.

Temas BitcoinCriptomonedas
1

2

3

4

5

6

