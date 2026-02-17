Por qué las criptomonedas enfocadas en la privacidad pondrán en jaque el reinado de Bitcoin

Uno de los ejes de su análisis fue la pérdida de anonimato de Bitcoin. El ejecutivo recordó que en sus inicios se promocionaba como una moneda "anónima", pero que con el tiempo "perdió el rumbo" debido al crecimiento de las firmas especializadas en análisis de blockchain. "Bitcoin, a pesar de todos sus increíbles atributos, probablemente nunca tendrá funciones de privacidad", advirtió.