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El tiempo en Tucumán: de la mañana más fría a una tarde soleada de domingo

La temperatura mínima fue de 4 °C. La nubosidad será baja. El pronóstico para el fin de semana.

MUCHO SOL. El cielo permanecerá despejado todo el domingo y se espera una leve recuperación térmica en los próximos días. MUCHO SOL. El cielo permanecerá despejado todo el domingo y se espera una leve recuperación térmica en los próximos días. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán vivirá un domingo soleado con 23°C de máxima, marcando el inicio de una semana con temperaturas en ascenso que superarán los 30°C según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • La jornada comenzó con una mínima de 12°C y alta humedad. El ingreso de una masa de aire cálido disipará la nubosidad, permitiendo actividades al aire libre tras un fin de semana largo.
  • Se prevé una ola de calor persistente hasta el jueves, con un breve alivio lluvioso el viernes. El impacto climático anticipa un retorno de altas temperaturas para la semana siguiente.
Resumen generado con IA

La ola de frío polarola de frío polar que provocó las primeras nevadas de la temporada en los Valles Calchaquíes dejó su huella este domingo en la capital tucumana, que de la mañana más fría pasará a una tarde soleada. Aunque la recuperación térmica demorará en llegar, para hoy se espera una máxima de 18 °C. 

La jornada comenzó con una nubosidad baja y una temperatura mínima de 4 °C, mientras que la térmica llegó a 2 °C. La humedad fue registrada por encima del 90% y los vientos fueron moderados. La visibilidad fue de más de 10 kilómetros. 

La temperatura comenzó a subir con el paso de las horas y para el mediodía el cielo lució prácticamente despejado. La térmica llegó a los 16 °C, mientras que la humedad descendió al 50%. Los vientos fueron suaves del sector sudeste. 

Para la tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa mucho sol y una máxima de 18 °C, aunque la térmica podría llegar hasta los 20 °C. La humedad se mantendrá en torno al 50% y los vientos serán más suaves, pero desde el sector sur. 

El fin de semana terminará con el cielo despejado y un marcado descenso de la temperatura, que llegará a los 9 °C. La humedad trepará hasta el 85% y los vientos serán débiles desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN informa que este lunes la temperatura mínima sería de 7 °C y la máxima de 19 °C, en una jornada mayormente soleada y con escasa nubosidad. 

A partir del martes y hasta el jueves, los tucumanos comenzarán a sentir levemente la recuperación térmica, con mínimas que subirán a los 8 °C y 11 °C. Las máximas serían de 22 °C. 

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