Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Toda la zona tiene muy poca vegetación (en contraposición, alberga médanos gigantes), y lejos de los poblados está habitada por flamencos y otras aves acuáticas, burros salvajes y guanacos. Pero mucho más cerca, a sólo 12 kilómetros de Fiambalá, enclavadas sobre la ladera de la sierra y con la cordillera como paisaje circundante, están las termas. Los visitantes aseguran que el invierno es el mejor momento para disfrutarlas, dado que la temperatura de las aguas es bastante alta, y casi siempre hay sol. No se trata de un hotel ni de un spa; son cuatro piletas escalonadas de aguas termales, y hay disponible un bar y restaurante con terraza; muy cerca hay cabañas y una minihostería. Tanto el complejo como los hospedajes son municipales. Para ingresar al complejo hay que sacar las entradas antes de llegar, en la oficina de Turismo en el centro de Fiambalá, y funciona por turnos (hay tres).