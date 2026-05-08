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Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

La mínima podría tocar los 4 grados. El sábado también será gélido, con 5 grados y probabilidades de lluvias y lloviznas. El alivio llegará recién el lunes.

ABRIGADOS. Los tucumanos tendrán que tomar medidas ante la llegada de un frente frio. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO ABRIGADOS. Los tucumanos tendrán que tomar medidas ante la llegada de un frente frio. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará este domingo el día más frío de 2026 debido al ingreso de un frente polar, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4 grados en toda la provincia.
  • El fenómeno ocurre por aire de origen polar que traerá lluvias y nevadas en alta montaña el sábado. Las temperaturas máximas no superarán los 10 grados durante el fin de semana.
  • Se recomienda extremar cuidados en salud y calefacción ante el frío extremo. El alivio térmico llegará el lunes con un marcado ascenso de la temperatura hasta los 26 grados.
Resumen generado con IA

Si todavía no sacó los abrigos más gruesos del placard, este fin de semana se verá obligado a hacerlo. Después del marcado descenso de temperatura que se registró en las últimas horas, el domingo sería el día más frío en lo que va de 2026 en Tucumán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes comenzó con 9 grados, viento del norte a 15 kilómetros por hora y humedad del 78%. El sol calentaría la tarde y la temperatura ascendería hasta los 20 grados.

Sin embargo, el frío se hará sentir a partir de mañana. Tal como lo había advertido el observador meteorológico Cristofer Brito: "El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar chances de nevadas en zonas de montañas que estén por arriba de los 2.000 metros de altura. Hay que tener en cuenta que las chances de nevadas son aisladas y que la nieve acumulada puede llegar hasta los cuatro centímetros".

Un fin de semana frío en Tucumán

De acuerdo al pronóstico, se espera un sábado con una mínima de 5 grados y una máxima de 10, con probabilidades de lluvias y lloviznas. Una tendencia similar se espera para el domingo, aunque el termómetro podría marcar 4 grados de mínima, consolidándose como la jornada más gélida del año hasta el momento.

Las bajas temperaturas obligarán a los tucumanos a extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables como niños pequeños y adultos mayores. Se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse con varias capas de ropa y prestar atención a los sistemas de calefacción para prevenir accidentes por monóxido de carbono.

A partir del lunes, en tanto, se podría dar la tendencia de mañanas frías y tardes templadas, con máximas que ascenderían hasta los 26 grados, lo que marcaría un alivio térmico después del intenso fin de semana polar.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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