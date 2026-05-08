Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

Sin embargo, el frío se hará sentir a partir de mañana. Tal como lo había advertido el observador meteorológico Cristofer Brito: "El sábado ingresará un refuerzo de ese aire frío, de origen polar, que va a provocar un descenso aún más notorio de la temperatura y ahí es cuando se pueden dar chances de nevadas en zonas de montañas que estén por arriba de los 2.000 metros de altura. Hay que tener en cuenta que las chances de nevadas son aisladas y que la nieve acumulada puede llegar hasta los cuatro centímetros".