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Aguinaldo para jubilados Anses: ¿qué monto les corresponde en junio 2026?

El extra alcanzará a quienes cobran la jubilación mínima, haberes superiores, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilados cobrarán el aguinaldo en junio Jubilados cobrarán el aguinaldo en junio La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES pagará el aguinaldo de junio 2026 a jubilados y pensionados junto con sus haberes mensuales, según el cronograma por DNI y montos percibidos en todo el país.
  • El extra equivale al 50% del mejor ingreso del semestre e incluye a titulares de jubilaciones, PUAM y PNC. El organismo realizará la acreditación de manera automática.
  • La unificación de haberes busca agilizar el cobro y reducir demoras en bancos. Los beneficiarios podrán consultar su liquidación final mediante el recibo digital oficial.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el esquema de pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 para jubilados y pensionados. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los haberes mensuales de junio y alcanzará a millones de beneficiarios del sistema previsional.

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El pago incluirá a quienes perciben jubilaciones mínimas y superiores, además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). Como sucede habitualmente, el organismo realizará la acreditación de manera automática, sin necesidad de gestionar trámites extra.

Desde el Gobierno señalaron que la unificación del depósito del haber mensual y el aguinaldo busca agilizar el cobro y evitar mayores demoras en entidades bancarias y cajeros automáticos.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026

El calendario de pagos de ANSeS para junio quedó organizado según el monto de los haberes y la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus pagos desde el lunes 8 de junio. En tanto, quienes perciben haberes superiores tendrán acreditado el dinero entre el 23 y el 29 de junio.

La misma modalidad se aplicará para beneficiarios de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas, quienes también recibirán el medio aguinaldo en la misma fecha de cobro mensual.

Cómo calcula Anses el aguinaldo para jubilados y pensionados

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor ingreso mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Para definir el monto, ANSeS toma como referencia los aumentos otorgados por movilidad jubilatoria durante el semestre. Por ese motivo, el valor final del aguinaldo puede variar según la categoría previsional y las actualizaciones aplicadas en cada caso.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de la liquidación a través del recibo digital disponible en los canales oficiales del organismo.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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