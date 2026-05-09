Aguinaldo de junio 2026: hasta qué fecha tienen tiempo los empleadores para pagarlo

Con la llegada de mayo, el aguinaldo se siente cada vez más cerca. En el mes de junio, los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia recibirán el incentivo semestral que corresponde por ley. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se divide en dos partes. La primera de ellas debe pagarse en junio y, la segunda, antes de las fiestas de diciembre. Según la normativa vigente, hay fechas límites en cada mes para abonar este monto.