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Aguinaldo de junio 2026: hasta qué fecha tienen tiempo los empleadores para pagarlo

Junio llega con el alivio del aguinaldo para trabajadores y jubilados. Pero los empleadores tienen una fecha tope para pagarlo.

Aguinaldo de junio 2026: hasta qué fecha tienen tiempo los empleadores para pagarlo Foto: AdobeStock
Por Milagro Corbalán Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Empleadores en Argentina deben pagar la primera cuota del aguinaldo de 2026 a trabajadores y jubilados hasta el martes 30 de junio, según establece la normativa laboral vigente.
  • El SAC equivale al 50% de la mayor remuneración del semestre. Pymes pueden fraccionarlo en tres pagos por convenio, mientras que el sector general tiene fecha tope a fin de mes.
  • Este pago brinda alivio financiero estacional. El cumplimiento de los plazos legales por parte de las empresas es clave para evitar sanciones y garantizar el consumo interno.
Resumen generado con IA

Con la llegada de mayo, el aguinaldo se siente cada vez más cerca. En el mes de junio, los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia recibirán el incentivo semestral que corresponde por ley. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se divide en dos partes. La primera de ellas debe pagarse en junio y, la segunda, antes de las fiestas de diciembre. Según la normativa vigente, hay fechas límites en cada mes para abonar este monto.

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El primer vencimiento del plus salarial dirigido a los trabajadores –tanto del sector público como del privado, jubilados y pensionados– tiene fecha en junio. En tanto la segunda parte debe abonarse a mediados de diciembre –el 18, exactamente–, el vencimiento de la primera cuota está fijado para el último día hábil de junio. En 2026, eso corresponde al martes 30.

La Ley 24.467 contempla un régimen distinto para las pequeñas empresas. Los empleadores en estos casos pueden abonar el SAC hasta en tres partes, siempre que esté estipulado en los convenios que nuclean a las empresas. En estos casos, el empleador deberá anunciar durante el primer trimestre del año cómo se hará el pago.

Cómo calcular el aguinaldo

El importe a abonar en cada semestre corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en dicho semestre. Las horas extras, comisiones y cualquier otra remuneración variable forman parte de la remuneración mensual devengada que se considera para determinar la mayor remuneración del semestre.

Para obtener el monto neto (en mano) del aguinaldo, al monto bruto se deben aplicar los siguientes descuentos:

  • 11% de jubilación
  • 3% de Pami
  • 3% de Obra Social
  • 2% sindical (o porcentaje correspondiente)
  • Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados
  • Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis
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