Secciones
SociedadActualidad

Aguinaldo para jubilados de Anses: cómo calcular cuánto te corresponde

El pago adicional se acredita de forma simultánea con el haber mensual.

Aguinaldo para jubilados de Anses: cómo calcular cuánto te corresponde Aguinaldo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses pagará el medio aguinaldo a jubilados en junio según el DNI, calculado sobre el haber remunerativo tras los ajustes por inflación del primer semestre del año.
  • El monto excluye el bono de $70.000 por ser no remunerativo. Con un haber mínimo estimado en $403.000 para junio, el aguinaldo de este grupo rondará los $201.500.
  • Este ingreso representa un alivio financiero clave ante la inflación. La metodología de pago conjunto busca simplificar el acceso a los fondos unificando todos los conceptos.
Resumen generado con IA

La liquidación del aguinaldo correspondiente al mes de junio genera una gran expectativa entre los beneficiarios de Anses, dado que representa un refuerzo económico fundamental dentro del presupuesto anual. El pago adicional se acredita de forma simultánea con el haber mensual, siguiendo estrictamente el cronograma oficial establecido por el organismo para el cierre del primer semestre.

Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

Para determinar la cifra exacta, se toma como base el ingreso de mayo, mes en el que los jubilados de la escala mínima perciben un total cercano a los $463.174,10 tras sumar el bono vigente. No obstante, el cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza exclusivamente sobre el haber remunerativo, dejando fuera del cómputo el refuerzo extraordinario de $70.000 por su carácter no remunerativo.

Cómo es el aguinaldo de jubilados de Anses

Asumiento un aumento cercano al 2,5% para junio, el haber mínimo sin bono pasaría de aproximadamente $393.250 a unos $403.000. El aguinaldo se calcula como el 50%, lo que deja un monto estimado de alrededor de $201.500 para jubilados que cobran la mínima.

Qué pasa con el refuerzo de $70.000

La exclusión del bono previsional en la determinación del medio aguinaldo responde a su naturaleza jurídica, ya que este pago de $70.000 se establece mediante decreto como un refuerzo extraordinario de carácter no remunerativo. Por este motivo, el monto total que los beneficiarios percibirán en junio queda conformado por la sumatoria de tres conceptos diferenciados: el haber mensual con su respectivo ajuste por inflación, el bono adicional y el Sueldo Anual Complementario.

En cuanto a la logística de los pagos, la Anses mantiene su metodología de depósito conjunto, unificando el aguinaldo con el haber ordinario para facilitar el cobro. El cronograma de junio inicia sus actividades durante la segunda semana del mes, distribuyendo los fondos de manera escalonada según la terminación del DNI, tanto para los titulares de la jubilación mínima como para aquellos que perciben ingresos superiores.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026?: fechas y cómo calcular el monto

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026?: fechas y cómo calcular el monto

Lo más popular
Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
1

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
2

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
3

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
4

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría
5

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
3

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
4

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
5

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Más Noticias
Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Comentarios