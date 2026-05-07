Aguinaldo para jubilados de Anses: cómo calcular cuánto te corresponde

Resumen para apurados
- Anses pagará el medio aguinaldo a jubilados en junio según el DNI, calculado sobre el haber remunerativo tras los ajustes por inflación del primer semestre del año.
- El monto excluye el bono de $70.000 por ser no remunerativo. Con un haber mínimo estimado en $403.000 para junio, el aguinaldo de este grupo rondará los $201.500.
- Este ingreso representa un alivio financiero clave ante la inflación. La metodología de pago conjunto busca simplificar el acceso a los fondos unificando todos los conceptos.
La liquidación del aguinaldo correspondiente al mes de junio genera una gran expectativa entre los beneficiarios de Anses, dado que representa un refuerzo económico fundamental dentro del presupuesto anual. El pago adicional se acredita de forma simultánea con el haber mensual, siguiendo estrictamente el cronograma oficial establecido por el organismo para el cierre del primer semestre.
Para determinar la cifra exacta, se toma como base el ingreso de mayo, mes en el que los jubilados de la escala mínima perciben un total cercano a los $463.174,10 tras sumar el bono vigente. No obstante, el cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza exclusivamente sobre el haber remunerativo, dejando fuera del cómputo el refuerzo extraordinario de $70.000 por su carácter no remunerativo.
Cómo es el aguinaldo de jubilados de Anses
Asumiento un aumento cercano al 2,5% para junio, el haber mínimo sin bono pasaría de aproximadamente $393.250 a unos $403.000. El aguinaldo se calcula como el 50%, lo que deja un monto estimado de alrededor de $201.500 para jubilados que cobran la mínima.
Qué pasa con el refuerzo de $70.000
La exclusión del bono previsional en la determinación del medio aguinaldo responde a su naturaleza jurídica, ya que este pago de $70.000 se establece mediante decreto como un refuerzo extraordinario de carácter no remunerativo. Por este motivo, el monto total que los beneficiarios percibirán en junio queda conformado por la sumatoria de tres conceptos diferenciados: el haber mensual con su respectivo ajuste por inflación, el bono adicional y el Sueldo Anual Complementario.
En cuanto a la logística de los pagos, la Anses mantiene su metodología de depósito conjunto, unificando el aguinaldo con el haber ordinario para facilitar el cobro. El cronograma de junio inicia sus actividades durante la segunda semana del mes, distribuyendo los fondos de manera escalonada según la terminación del DNI, tanto para los titulares de la jubilación mínima como para aquellos que perciben ingresos superiores.