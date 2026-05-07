Aguinaldo para jubilados de Anses: cómo calcular cuánto te corresponde

Qué pasa con el refuerzo de $70.000

La exclusión del bono previsional en la determinación del medio aguinaldo responde a su naturaleza jurídica, ya que este pago de $70.000 se establece mediante decreto como un refuerzo extraordinario de carácter no remunerativo. Por este motivo, el monto total que los beneficiarios percibirán en junio queda conformado por la sumatoria de tres conceptos diferenciados: el haber mensual con su respectivo ajuste por inflación, el bono adicional y el Sueldo Anual Complementario.