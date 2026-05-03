Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

Otro dato ya oficializado fue el del aumento correspondiente a las prestaciones de Anses en mayo. La suba será del 3,4% siguiendo el orden del Índice de Precios al Consumidor de marzo. La fórmula de movilidad indica que los beneficios de Anses reciben un incremento porcentual siguiendo los datos del Indec con dos meses de rezago. En el citado mes de marzo, el IPC aumentó un 3,4% y ese aumento impactará en los bolsillos de jubilados y pensionados en el quinto mes del año.