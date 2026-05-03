Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, Anses aplicará un aumento del 3,4% a las jubilaciones en Argentina, elevando la mínima a $463.174,10 al incluir un bono extraordinario de $70.000 por inflación.
- La suba se rige por la fórmula de movilidad basada en el IPC de marzo. El cronograma de pagos iniciará la segunda semana de mayo, ajustado por los feriados nacionales del mes.
- El ajuste alcanza también a pensiones no contributivas y la PUAM. El bono de $70.000 refleja la estrategia oficial para sostener los ingresos mínimos ante la dinámica inflacionaria.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publica cada mes la nómina en el calendario de pagos de su página oficial. En el inicio de mayo, el anuncio oficial se vio retrasado por el feriado del Día del Trabajador. Pero finalmente trascendió que jubilados y pensionados percibirán sus haberes correspondientes a este mes a partir de la segunda semana de mayo.
Otro dato ya oficializado fue el del aumento correspondiente a las prestaciones de Anses en mayo. La suba será del 3,4% siguiendo el orden del Índice de Precios al Consumidor de marzo. La fórmula de movilidad indica que los beneficios de Anses reciben un incremento porcentual siguiendo los datos del Indec con dos meses de rezago. En el citado mes de marzo, el IPC aumentó un 3,4% y ese aumento impactará en los bolsillos de jubilados y pensionados en el quinto mes del año.
Aumenta la jubilación mínima y confirman bono en mayo 2026
Con el haber actualizado de mayo, la jubilación mínima será de $393.174,10. Pero, en total, los titulares de la prestación recibirán $463.174,10 porque se confirmó que, un mes más, el Gobierno nacional otorgará el bono extraordinario de $70.000. Quienes cobren un monto superior en la jubilación recibirán un bono menor que se irá ajustando hasta alcanzar el total que reciben los destinatarios de la mínima.
Otras prestaciones de Anses también se verán modificadas por el incremento del IPC. La Pensión Universal para el Adulto Mayor también tendrá una variación en mayo. Con el aumento, quedará en $314.539,27 y, con el bono, en $384.539,27. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez quedará en $345.221,87 sumando el bono al básico de $275.221,87. Por su parte, la jubilación máxima pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40, sin bono.
Calendario de pagos de Anses de mayo
Algunos grupos empezarán a recibir el pago correspondiente a mayo, pero el cronograma se verá alterado por el feriado del 25 de mayo.
- Jubilados que cobren la mínima
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
- Jubilados que superen la mínima
DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo