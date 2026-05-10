“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor
El caso de Marcelo Trejo, el estudiante imputado por subir una historia en Instagram, abrió una discusión entre estudiantes, psicólogos y especialistas sobre el humor universitario, el estrés académico y los límites en un contexto atravesado por el miedo.
UN DEBATE UNIVERSITARIO. La opinión sobre el caso del estudiante imputado de Psicología de la UNT quedó dividida. / ARCHIVO LA GACETA
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