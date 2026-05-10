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Camila Plaate cargó contra los vendepatrias en una premiación Iberoamericana

La actriz fue elegida como mejor intérprete de reparto por su trabajo en “Belén”. Un discurso cargado de política y con mención a Eva Perón.

Camila Plaate cargó contra los vendepatrias en una premiación Iberoamericana
Hace 5 Hs

Anoche, al cierre de esta edición, comenzaba la ceremonia final de entrega de premios Platino Xcaret en la Riviera Maya mexicana, destinados a la producción audiovisual iberoamericana de los 23 países que abarca esa región.

En la gala, realizaciones argentinas de cine y streaming y sus artistas competían por los principales premios: en la grilla de candidatos figuran “El eternauta”, “Menem”, “Un cabo suelto”, “Homo Argentum” y “Envidiosa” en distintas categorías, donde se enfrentan a realizaciones españolas y brasileñas principalmente. En la fiesta, Guillermo Francella retirará el Platino de Honor por su trayectoria artística, mientras espera la definición como actor protagónico, postulado por la comedia “Homo Argentum”.

La fiesta ya tuvo su primera parte el jueves, con la entrega de los reconocimientos en ciertos rubros cuyos ganadores ya habían sido anunciados. Entre ellos figura la tucumana Camila Plaate, elegida como mejor actriz de reparto por “Belén”, el filme de Dolores Fonzi ambientado en la provincia y que retoma el caso real de una joven que no sabía que estaba embarazada pero que fue condenada por aborto, y luego absuelta por la presión social feminista y el trabajo de su defensora, Soledad Deza. La película recibió el Platino al Cine y Educación en Valores, y anoche podía ampliar su cosecha con Fonzi doblemnte nominada como actriz protagónica y en dirección.

En su discurso de aceptación de la estatuilla en México, Plaate destacó que el filme “viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, con amor y con lucha”. “Los traidores y vendepatrias nunca van a triunfar; todos nos vamos a morir, pero ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestras pieles, en nuestras cabezas”, agregó en una referencia política, para luego citar a Eva Perón, en el día de su cumpleaños: “Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes”. “Todos los días estamos luchando para que así sea, porque es un derecho”, señaló, para luego pedir por un mundo “con más paz y libertad y una Palestina libre”.

A su vez, la productora de “Belén”, Leticia Cristi, resaltó que “la historia tiene un giro donde aparecen los valores que son reconocidos y premiados con esta distinción”. “El cine importa muchísimo, trae memoria, genera conciencia, tiende puentes, tiene la posibilidad de entretener y emocionar”, añadió al retirar la estatuilla correspondiente.

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