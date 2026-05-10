Camila Plaate cargó contra los vendepatrias en una premiación Iberoamericana

En su discurso de aceptación de la estatuilla en México, Plaate destacó que el filme “viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, con amor y con lucha”. “Los traidores y vendepatrias nunca van a triunfar; todos nos vamos a morir, pero ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestras pieles, en nuestras cabezas”, agregó en una referencia política, para luego citar a Eva Perón, en el día de su cumpleaños: “Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes”. “Todos los días estamos luchando para que así sea, porque es un derecho”, señaló, para luego pedir por un mundo “con más paz y libertad y una Palestina libre”.