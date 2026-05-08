Pensiones de Anses: aumento de 3,4% y bono para mayo

Aumento de las pensiones de Anses

Las pensiones que no superen el haber mínimo se abonarán entre el 11 y el 21 de mayo, según la terminación del DNI del titular. Lo mismo sucederá con las pensiones que superen el haber mínimo, pero se abonarán entre el 22 y 29 de mayo. Las Pensiones No Contributivas se depositarán entre el 11 y 15 de mayo y, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, entre el 11 de mayo y el 10 de junio.