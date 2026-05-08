Pensiones de Anses: aumento de 3,4% y bono para mayo

Resumen para apurados
- Anses aumentará 3,4% las jubilaciones y pensiones en mayo por la inflación de marzo. El ajuste incluye un bono para haberes mínimos y se pagará según la terminación del DNI.
- La medida aplica la nueva fórmula de movilidad mensual basada en el IPC. Beneficiarios de PUAM y Pensiones No Contributivas recibirán montos actualizados junto al refuerzo económico.
- Este ajuste busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables. El esquema de movilidad mensual marca la tendencia de actualización para las prestaciones en 2026.
Confirmado el calendario de pagos de mayo, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya se disponen a percibir sus haberes. De acuerdo al dato de inflación registrado en marzo, los titulares de las pensiones y demás prestaciones de la entidad previsional recibirán un aumento del 3,4%. Al incremento se agregará también el bono, destinado a quienes tienen los menores ingresos.
La fórmula de movilidad previsional establece que las prestaciones de Anses, como jubilaciones y pensiones, se actualizan mes a mes siguiendo el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago. Por eso, en mayo los haberes llegarán con el incremento proporcional que registró el Indec en marzo.
Aumento de las pensiones de Anses
Las pensiones que no superen el haber mínimo se abonarán entre el 11 y el 21 de mayo, según la terminación del DNI del titular. Lo mismo sucederá con las pensiones que superen el haber mínimo, pero se abonarán entre el 22 y 29 de mayo. Las Pensiones No Contributivas se depositarán entre el 11 y 15 de mayo y, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, entre el 11 de mayo y el 10 de junio.
Las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) quedarán en $314.539,27. Junto al bono, se pagará un total de $384.539,27. Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $275.221,87 en mayo y, con el bono, sumarán $345.221,87. La Pensión para Madres de 7 hijos quedará en $463.174,10 con el bono; el monto neto será de $393.174,10.
Otras prestaciones de Anses
Por último, la Asignación Familiar y Universal también sufrirán una modificación por el IPC de marzo y quedarán en $141.312,64 por hijo. Pero los titulares recibirán un 20% menos que Anses retiene cada mes hasta finalizar el año y presentar la libreta que certifique estudios y chequeos médicos. Así, el ingreso mensual real por hijo es de $113.050,11.
Quienes perciban una Asignación Universal por Hijo por discapacidad recibirán un monto más alto, como es habitual. El depósito directo será de $368.035,28. Aunque el monto original es de $460.133,10, la retención del 20% deja el haber que impacta en cuenta en el valor indicado anteriormente.