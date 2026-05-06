Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Con la llegada de junio, millones de trabajadores y jubilados en Argentina esperan el pago del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso extra representa un alivio económico clave en medio del contexto inflacionario, aunque no todas las personas tienen derecho a cobrarlo.
Cada año surge la misma duda entre quienes trabajan por cuenta propia o tienen ingresos informales: quiénes quedan afuera del aguinaldo y cuáles son los motivos. La legislación laboral argentina establece claramente qué sectores acceden al beneficio y quiénes están excluidos.
Qué trabajadores no cobran el aguinaldo en junio de 2026
El aguinaldo está regulado por la Ley 23.041 y corresponde únicamente a trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, además de jubilados y pensionados.
Por ese motivo, en junio de 2026 no cobrarán el SAC:
- Monotributistas
- Trabajadores autónomos
- Personas sin empleo formal o sin relación de dependencia
Además, los ingresos de monotributistas y autónomos suelen variar mes a mes, por lo que no pueden calcularse bajo el esquema legal que utiliza el SAC.
Cómo se calcula el aguinaldo y cuándo se paga
El aguinaldo se abona en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. El cálculo se realiza tomando el 50% del mejor sueldo mensual percibido durante cada semestre.
Sin embargo, quienes no trabajaron durante todo el período no pierden el beneficio. En esos casos, el SAC se paga de manera proporcional al tiempo trabajado.
Esto ocurre, por ejemplo, con empleados que comenzaron a trabajar recientemente, renunciaron o fueron desvinculados antes de finalizar el semestre. La fórmula utilizada contempla el mejor salario del período dividido por 12 y multiplicado por la cantidad de meses trabajados.
En cuanto al calendario de pagos, la fecha límite legal para depositar el aguinaldo es el 30 de junio de 2026, aunque la normativa permite hasta cuatro días hábiles adicionales de gracia.
Por su parte, jubilados y pensionados reciben el SAC junto con sus haberes mensuales, según el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).