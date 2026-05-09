Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Durante la protesta se entregó un petitorio firmado por militares en actividad y retirados en el que se exige la “inmediata incorporación de todos los servicios de salud con los que contaba la obra social antes de su actual crisis y quiebre”. Además, advirtieron sobre el riesgo de que integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad se vean empujados a tomar medidas extremas por el nivel de desamparo que atraviesan.