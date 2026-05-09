La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

Resumen para apurados
- El Jockey Club despidió ayer a Benjamín Olariaga, niño de 12 años fallecido el jueves tras accidentarse en bicicleta en Horco Molle, Tucumán, luego de una semana de internación.
- El homenaje incluyó un minuto de silencio y abrazos simbólicos de sus compañeros de rugby. El menor sufrió una caída crítica en la senda Dark Gomero mientras recorría el cerro.
- La tragedia conmocionó a la comunidad deportiva tucumana, motivando el cese de actividades en el club por duelo y reabriendo el debate sobre la seguridad en las sendas del cerro.
El Jockey Club de Tucumán despidió ayer a Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que falleció el jueves luego de permanecer una semana internado en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús. El menor había sufrido un accidente mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle, al pie del cerro San Javier.
La despedida se realizó en las instalaciones de la institución deportiva a la que concurría Benjamín. Allí, entrenadores, compañeros y directivos compartieron un momento de oración y recuerdo en su nombre.
Benjamín integraba la división M13 de rugby. Durante la jornada, tanto las disciplinas de hockey como de rugby realizaron un abrazo simbólico antes de iniciar sus respectivos entrenamientos.
Un minuto de silencio
A las 19.35, el coordinador de las infantiles de rugby encabezó la despedida junto a niños de entre seis y 12 años y sus entrenadores. Antes del minuto de silencio, dirigió unas palabras a los presentes. “Vamos a hacer un minuto de silencio por Benjamín y a rezar por su descanso”, dijo.
La institución también resolvió suspender las actividades de las divisiones M13 y M14 durante el fin de semana, en señal de duelo por la muerte del niño.
El recuerdo en el club
La despedida se desarrolló con gestos simbólicos y muestras de afecto hacia Benjamín y su familia. Los entrenadores y chicos de las distintas categorías acompañaron la oración y el homenaje en silencio.
El club recordó el paso del niño por la institución con palabras de cariño y reconocimiento hacia su participación dentro del rugby infantil.