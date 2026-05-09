Miedo en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos

Una enorme estatua de San La Muerte instalada sobre la Ruta 1, en la zona de La Bajada, departamento Banda (Santiago del Estero) comenzó a despertar curiosidad y comentarios entre quienes transitan por el lugar. La estructura, de varios metros de altura y con luces en los ojos, apareció en las últimas horas y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre vecinos y automovilistas.