Blindaje a Adorni que erosiona la gestión y una defensa cerrada que puede terminar en autogol

Caputo no hace más que responder a las consignas que el Presidente enarbola, ya que es evidente que otro de los tics que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a la hora de victimizarse es decir que la prensa no le puede imponer formas de gobernar y que, si lo intenta, es porque responde a intereses creados. Resulta una ironía de tinte autoritario que quienes agitan las banderas de la libertad pretendan reducir el rol del periodismo al de un mero espectador callado ya que, en una democracia liberal, el voto otorga el derecho a gobernar, pero no el monopolio de la verdad ni una vacuna contra la crítica.