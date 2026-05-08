La sentida frase de Yllana para el hincha de San Martín luego de la caída contra Banfield
Visiblemente afectado por la eliminación, el DT destacó el esfuerzo de los miles de tucumanos que viajaron a Salta y lamentó no haber podido recompensar el apoyo con la clasificación: "La bronca también es por la gente".
Tras la eliminación de San Martín por penales de la Copa Argentina contra Banfield, Andrés Yllana dejó en evidencia su frustración por el resultado y por la oportunidad que dejó pasar su equipo.
“Me costó venir acá a hablar por la bronca que tenía”, reconoció el técnico, que fue un paso más allá en el análisis tras la caída. “Da mucha bronca quedar eliminado por penales porque siento que merecíamos más”, aseguró.
Sin embargo, el entrenador se tomó su tiempo para valorar la actuación de su equipo frente a un rival de Primera División. “En algún momento superamos a un equipo de una categoría superior”, dijo, intentando encontrar algo de consuelo en una noche de sufrimiento.
Finalmente, Yllana también hizo referencia al dolor por no poder darle una alegría a los hinchas. “Nos vamos con las manos vacías después de hacer un gran partido. La bronca también es por la gente y el esfuerzo que hizo para acompañarnos”, concluyó.