Hernán Pellerano estuvo en Salta analizando a San Martín antes del choque en Tucumán

El morbo del encuentro ya está planteado: el martes marcará el regreso de "Pelle" a Bolívar y Pellegrini, un estadio que lo vio como referente del plantel, pero esta vez con la pizarra en la mano y la misión de amargarle la noche al equipo que hace no mucho tiempo lideraba desde el campo de juego. Tras su meticulosa observación en Salta, el estratega jujeño ya tiene el informe completo para planificar el asalto a La Ciudadela.